Ministarka privrede Srbije Adrijana Mesarović boravila je u radnoj poseti provinciji Šandong u Narodnoj Republici Kini, gde je obišla kompaniju "Shandong Hi-Speed Group Corporation", jednog od vodećih aktera u oblasti infrastrukturnog razvoja i globalnog lidera u saobraćajnoj i logističkoj infrastrukturi.

Tokom posete, kako je navela Mesarović, razgovarano je o mogućnostima plasmana srpskih proizvoda na kineskom tržištu, sa posebnim akcentom na srpska vina.

- Imajući u vidu širok obuhvat njihovih delatnosti u Narodnoj Republici Kini, kao i činjenicu da upravljaju velikim brojem pumpi, razgovarali smo o plasmanu srpskih proizvoda, sa akcentom na srpska vina na njihovim pumpama koje se nalaze na najfrekventnijim lokacijama duž auto-puteva u trećoj po ekonomskoj snazi provinciji Narodne Republike Kine – provinciji Šandong - istakla je ministarka.

Ona je dodala da se očekuje konkretizacija saradnje u tekućoj godini.

- Očekujemo značajnu saradnju već u ovoj godini, sa zaključenim dugoročnim komercijalnim ugovorima sa srpskim privrednicima - navela je Mesarović.

Govoreći o ekonomskom položaju Srbije, ministarka je ocenila da je zemlja postala atraktivna za strane investitore.

- Srbija danas, zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića, Vladi Republike Srbije i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem, predstavlja stabilno, predvidivo i konkurentno investiciono okruženje. Upravo zato nastavljamo da otvaramo vrata za saradnju sa najvećim svetskim kompanijama i da gradimo partnerstva koja donose nove investicije, nova radna mesta i dugoročni razvoj naše privrede - poručila je ministarka privrede Adrijana Mesarović.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je početkom aprila sa predstavnicima kineske korporacije "Shandong Hi-Speed Group" o novim mogućnostima za produbljivanje saradnje u oblastima od velikog značaja za razvoj Srbije.