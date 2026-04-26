Predsednica Skupštine Ana Brnabić, gostujući u emsiji Puls na Kuriru, govorila je o važnim političkim temema, a komentarisala je i ponašanje opozicije u parlamentu, istakavši da članovi opozicije vode "rijaliti politiku".

- Oni kao da žive u rijaliti programu, to nije politika kakve se ja sećam i nije politika kakva je bila kada sam ja ušla u Vladu. Kada sam bila ministar, to su bile ozbiljne debate. Svaki ministar je ozbiljno morao da se sprema za predloge zakona. Svi su se spremali za to, a danas više nemate temu na dnevnom redu. Oni su rijaliti političari, neki provedu pola sata, neki 20 minuta, vi imate čitav niz političara da bi snimili svoj tiktok i instagram, vređaju da bi bili popularni, izađu i odu. A građani ostanu uskraćeni za debatu oko predloga zakona koji direktno utiču na njihove živote - naglasila je Brnabićeva.

Predsednica Skupštine kaže da je ponosna na to što parlamentarna većina kojoj pripada, ne beži od toga da usvaja amandmane, čak i one koje predloži opozicija.

- Danas ako ste ministar ne morate ni da se spremate, zato što nikada na dnevnom redu nije taj predlog zakona. Vi predložite zakon, oni dođu i viču nam da smo monstrumi, đavoli, ubice, budale... Ja sam se 2016. godine kao ministar spremala po čitavu noć za Skupštinu, imali ste ljude iz opozicije koji su bili potkovani i dobro spremljeni da vas "izbuše" - rekla je ona.

Kako je navela, prošle nedelje je Skupštini bilo glasanje za izuzetno važne proevropske zakone.

- Svi do jednog važni za građane, zakone kojima se usklađujemo sa pravnim tekovinama Evropske Unije. Recimo Zakon o sprečavanju trgovine ljudima. Niko, niti jedan jedini poslanik iz proevropske opozicije nije glasao za te zakone. Zamislite da dođete u bizarnu situaciju da ste pro-EU, i da su u pitanju stranke koje se bave zaštitom ljudskih prava, predstavljaju se kao borci za ljudska prava, a onda samo zato što je vlast predložila to, vi dovedete sebe u situaciju da ne glasate za takav zakon. Pa kakva je to politika? - zapitala je Brnabićeva.

Nabrojala je još nekoliko zakona i ponovila da niko iz blokaderske opozicije nije glasao za njih.

- Vi imate bizarnost da ne glasaju za zakon u načelu, a da glasaju za amandmane. To su rijaliti političari, oni su sebe sveli na taj nivo - kazala je ona.

