Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić osudio je napad u Vašingtonu i poručio da Srbija stoji uz Sjedinjene Američke Države.
Politika
MINISTAR ĐURIĆ NAJOŠTRIJE OSUDIO NAPAD U VAŠINGTONU: Srbija je uz predsednika Trampa i američki narod
Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić najoštrije je osudio napad u Vašingtonu tokom večere za dopisnike iz Bele kuće, kojoj je prisustvovao i američki predsednik Donald Tramp, poručivši da političko nasilje nikada ne sme biti tolerisano.
Đurić je na Iksu istakao da se pridružuje predsedniku Aleksandru Vučiću u osudi ovog incidenta, ističući da Srbija stoji uz Sjedinjene Američke Države i američki narod.
„Pridružujem se predsedniku Vučiću u najoštrijoj osudi sinoćnjeg napada u Vašingtonu. Političko nasilje nikada ne sme biti tolerisano. Srbija stoji uz Sjedinjene Američke Države i američki narod“, napisao je Đurić.
