ako je nešto dobro - bar su otkrili karte

Uroš Piper, novinar i analitičar, komentarisao je izjavu dvojice urednika blokaderskih medija Draže Petrovića i Slobodana Georgieva nakon njihovog gostovanja u novoj emisiji podkasta ''Ova situacija'', a u kojoj su govorili su o predstojećim parlamentarnim izborima i najavili da se na dan izbora ''sprema haos''.

- Ili će obezbediti normalne izbore ili će imati haos - rekao je Georgiev.

- Ali neće obezbediti. Biće haos - dodao je Petrović.

Prema Piperovim rečima, da su ovo izjavili bilo gde u svetu, Tužilaštvo bi reagovalo, a oni bi bili privedeni i davali bi izjave povodom toga.

- 'Onda će biti haos', kaže urednički dvojac eks Šolakovih medija Draža Petrović i Sloba Georgiev, oni to govore. U bilo kojoj normalnoj zemlji sveta u kojoj Tužilaštvo postoji, oni bi bili privedeni i već bi davali izjave Tužilaštvu čim je ovako nešto objavljeno. To je kršenje više članova Krivičnog Zakonika, najava šta se sprema za izbore, ali ako postoji nešto dobro u svemu ovome, to je što su oni potpuno otkrili karte. Oni su otkrili šta je, ustvari, plan da se dešava na dan izbora. Sve te priče ''pravimo listu'', ''rektor Đokić će biti kandidat'', ''ne možemo još da otkrijemo listu'', ''opozicija ide u drugoj koloni, desna opozicija u trećoj'' itd. Sve je to potpuno nebitno.

Oni žele haos na dan izbora i planiraju to da urade. Verovatno, već negde oko 20 časova i 30 minuta, da proglase svoju lažnu pobedu i da posle toga kada izađu pravi rezultati od strane Republičke izborne komisije, od nadležnog organa, da krene haos, kao što su ga i najavili. Ono što je isto tako dobro u svemu tome je to da ni približno neće moći da naprave taj haos. Njihova lista i njihovi miljenici, briselski miljenici rektora Đokića, ta penzionerska lista neće moći da pređe 15 -17 odsto.

Biće jaka opozicija u novom parlamentu, nije sporno. Sadašnja parlamentarna opozicija će nestati i cela ta priča će biti završena. Međutim, ovo što oni najavljuju je u svakom slučaju, ako ništa drugo, pozivanje na izvršenje i najava izvršenja krivičnih dela, i ako postoji Tužilaštvo, evo vam video, zovite ih, pitajte ih, nek ih policija privede, pa da vidimo šta imaju da kažu - poručio je Uroš Piper.