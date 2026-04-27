Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević je danas s predsednikom Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Balintom Pastorom razgovarao o nastavku saradnje i realizaciji koalicionog sporazuma te dve stranke.

Vučević je na Instagramu napisao da je sastanak, prvi zvaničan koji je održan nakon promene vlasti na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, bio "dobar i konstruktivan".

"Razgovarali smo o nastavku saradnje Srpske napredne stranke i Saveza vojvođanskih Mađara, kao i o zajedničkoj podršci politici koju predvodi Aleksandar Vučić. Stabilnost, odgovornost i rezultati ostaju naš zajednički cilj", naveo je Vučević.

Pastor je na Fejsbuku napisao da su se sastali u Subotici i razgovarali o sprovođenju koalicionog sporazuma i političkim pitanjima u Srbiji.

"SVM i dalje vodi samostalnu politiku, uz saradnju sa našim koalicionim partnerima", ocenio je Pastor.

SNS i SVM su na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, održanim 12. aprila, podržavali stranku Fides tadašnjeg premijera Viktora Orbana, ali je pobedu na izborima odnela stranka Tisa Petera Mađara, sa kojim se Pastor potom sastao u Budimpešti.