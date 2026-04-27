Miloš Vučević održao je sastanak u Vrbasu, gde je dočekan aplauzom, dok su blokaderi uzvikivali uvrede.
Politika
TOTALNI FIJASKO ŠAČICE BLOKADERA U VRBASU Pogledajte kako su pokušali da miniraju sastanak i šta im je Vučević poručio! Pozdravljen GROMOGLASNIM APLAUZOM
Slušaj vest
Opštinski odbor Srpske napredne stranke kojem je prisustvovao lider naprednjaka Miloš Vučević, održao je dobar i sadržajan sastanak u Vrbasu, gde ga je veliki broj građana dočekao aplauzom, dok je šačica blokadera uzvikivala uvredljive poruke.
- Slušamo narod i radimo za narod – to je suština naše politike. Neka drugi pište i vrište, mi ćemo da nastavimo da brinemo o svim građanima i da gradimo bolji Vrbas. Vrbas je naša porodica. Srbija je naša porodica. Do pobede - napisao je Vučević na Instagramu.
Osim velikog broja građana koji je sa oduševljenjem i aplauzima dočekao Vučevića ispred prostorija Opštinskog odbora SNS-a bila je i šačica blokadera sa uvredljivim porukama.
74 · Reaguj
Komentariši