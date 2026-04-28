Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je danas da ne zna kada će biti održani vanredni parlamentarni izbori i da datum nije najvažnija stvar, kao i da će predsednik Aleksandar Vučić sagledati sve činjenice koje su opredeljujuće kod donošenja takve odluke, ali da SNS treba da radi ono što je zadatak stranke, a to je da se sprema za izbore.

- Ako smo mi politička organizacija koja ima nameru da opet bude konkurentna i pokuša da pobedi na izborima, i ako nema ulogu favorita, onda nama ne može da bude opredeljujuće da li su u julu, junu, ili u oktobru i novembru. To ne može da bude najvažnija stvar. Nama je najvažnije da mi uradimo sve ono što jedna politička stranka radi u pripremi izbora - rekao je Vučević gostujući u emisiji "Uranak" na TV K1.

Kako je naveo, on ne pita predsednika Srbije Aleksandra Vučića kada će biti izbori, niti otvara tu temu u razgovoru.

- Bili smo na konsultacijama. Predsednik Republike je rekao da nije doneo odluku, odnosno da sagledava različite činjenice koje su opredeljujuće kod donošenja takve odluke. I na predsedniku države, po Ustavu i zakonima naše države, je odluka kada će se raspisati vanredni izbori - rekao je Vučević.

Na pitanje koji su to faktori koji utiču na odluku kada će biti raspisani izbori, Vučević je odgovorio da su to faktori koji se isključivo tiču države Srbije.

- Zato što, kad bi gledali samo stranački ili imali samo stranački ugao gledanja, mi bismo danas već mogli da konkretizujemo odgovor kada bi nama odgovaralo ili kada bi trebalo po nama da budu izbori. Ali kada sagledavate državu i pitanje refleksije svih ovih geopolitičkih dešavanja pri tome ja ne dajem sebi za pravo, kao i većina ljudi koji su i u stranci najaktivniji, nemamo mi potpunu sliku šta se dešava sve i kako se to odražava na stanje u Srbiji - rekao je Vučević.

Kao neke od faktora u svetu koji imaju refleksiju na Srbiju, on je naveo rat u Persijskom zalivu, rat u Ukrajini, pitanja da li će Srbija imati dovoljno goriva, struje, gasa, pitanje sudbine NIS-a nakon izbora u Mađarskoj, sagledavanje ukupnih finansija Srbije, investicionog ciklusa rasta plata i penzija...

- To su faktori koji su očigledno ključni kod predsednika države kada donosi tu odluku. A rejtinzi stranaka, pa ako bi gledali rejtinge stranaka ili samo stranke ili samo SNS čiji član je, u posebnom statusu, Aleksandar Vučić, nesporno kao dugogodišnji lider i čovek koji je i nosilac naših lista na svim izborima prethodnim, onda bi verovatno trebalo što pre da raspišemo izbore i da idemo na izbore... ali nije to opredeljujuće, nego je opredeljujuće sve ovo - rekao je Vučević.

Naveo je da su odnosi u svetu sve komplikovaniji i da je vrlo malo racionalnih poruka, pa se u tom pogledu osvrnuo i na najave vraćanja služenja vojnog roka u Srbiji i podsetio na izjave ministra Bratislava Gašića o prvoj generaciji koja će služiti početkom 2027. godine.

Ocenio je da je format služenja vojnog roka koji je najavljen u datim društvenim, ekonomskim i političkim okolnostima optimalan.