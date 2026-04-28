- Sada dajete primer Kule. Nažalost, mi smo tih primera imali od ovih deset opština, mislim, u sedam, osam. I onda neko izađe, pre svega, aktuelni predsednik Republike i govori kao da mi živimo u normalnom društvu. Ako živimo u normalnom društvu, zašto je potrebno da imamo tuče na izborima, zašto je potrebno da imamo čitavu logistiku, belu tehniku koja se dostavlja, infrastruktura iz svih mogućih gradova, Beograda, Kragujevca, koja je prisutna na terenu po dva meseca da bi se obezbedila pobeda i onda dođete i pobedite i zato sam rekao da je to pirova pobeda - rekao je Ružić.

- Ukoliko dođe uopšte do toga da se ide na nekim izborima koji će uslediti, na listu, zajedničku listu sa Srpskom naprednom strankom (SNS), ne samo što bi to bilo prvi put, od kada smo, evo, već 14 godina sa njima u koaliciji, već bi to bio klasičan sunovrat i gubljenje identiteta. Ukoliko bi SPS izašao samostalno na izbore, uz promenu narativa, jer narativ o tome da je, naravno, gospodin Vučić jedina referentna vrednost za politiku, razvoj i tako dalje, bi nas dovela u jedan veliki rizik da možda ne pređemo ni cenzus. Ja svakako neću biti neko ko će, to sam rekao u više navrata, biti spreman na to da bude na listi sa Srpskom naprednom strankom, niti bih glasao za takvu listu. Ono što je sigurno, ja ne bih glasao za listu na kojoj se nalazi moja partija, a da je ta lista preduđena SNS-u - rekao je Ružić, koji je pre samo dva meseca javno priznao da želi sa blokaderima da formira vlast!