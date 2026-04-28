RUŽIĆ PONOVO U SOLO KAMPANJI DODVORAVANJA BLOKADERIMA! Napao Vučića, SNS i socijaliste: "SPS sa SNS gubi identitet, ako idemo sami BIĆEMO ISPOD CENZUSA" (VIDEO)
Potpredsednik Glavnog odbora Socijalističke partije Srbije Branko Ružić, ponovo iznosi stavove koji odudaraju od zvaničnog kursa socijalista, ponavljajući da SPS utapanjem u zajedničku listu sa SNS "gubi identitet", a s druge strane priznaje surovu realnost svoje stranke: ako izađu samostalno, a promene dosadašnji narativ o Vučiću kao jedinoj referentnoj vrednosti, rizikuju pad ispod cenzusa.
Ružić se u medijima sve češće pojavljuje sa narativom koji cilja na studente blokadere, ali, bez jasne podrške unutar partijske infrastrukture, deluje da nekadašnji ministar prosvete vodi ličnu kampanju, pokušavajući da osigura sopstvenu političku budućnost u slučaju velikih promena na sceni.
Usvom poslednjem javnom istupanju, gostujuću u podkastu "Bez pardona", Ružić se osvrnuo na lokalne izbore, pa kritikovao i uobičajenu predizbornu kampanju.
- Sada dajete primer Kule. Nažalost, mi smo tih primera imali od ovih deset opština, mislim, u sedam, osam. I onda neko izađe, pre svega, aktuelni predsednik Republike i govori kao da mi živimo u normalnom društvu. Ako živimo u normalnom društvu, zašto je potrebno da imamo tuče na izborima, zašto je potrebno da imamo čitavu logistiku, belu tehniku koja se dostavlja, infrastruktura iz svih mogućih gradova, Beograda, Kragujevca, koja je prisutna na terenu po dva meseca da bi se obezbedila pobeda i onda dođete i pobedite i zato sam rekao da je to pirova pobeda - rekao je Ružić.
Potencijalna zajednička izborna lista SPS i SNS za njega je "klasičan sunovrat i gubljenje identiteta" socijalista i on lično za tu listu ne bi glasao!
- Ukoliko dođe uopšte do toga da se ide na nekim izborima koji će uslediti, na listu, zajedničku listu sa Srpskom naprednom strankom (SNS), ne samo što bi to bilo prvi put, od kada smo, evo, već 14 godina sa njima u koaliciji, već bi to bio klasičan sunovrat i gubljenje identiteta. Ukoliko bi SPS izašao samostalno na izbore, uz promenu narativa, jer narativ o tome da je, naravno, gospodin Vučić jedina referentna vrednost za politiku, razvoj i tako dalje, bi nas dovela u jedan veliki rizik da možda ne pređemo ni cenzus. Ja svakako neću biti neko ko će, to sam rekao u više navrata, biti spreman na to da bude na listi sa Srpskom naprednom strankom, niti bih glasao za takvu listu. Ono što je sigurno, ja ne bih glasao za listu na kojoj se nalazi moja partija, a da je ta lista preduđena SNS-u - rekao je Ružić, koji je pre samo dva meseca javno priznao da želi sa blokaderima da formira vlast!
