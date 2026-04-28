Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević položio je danas u Debeljači kod Kovačice venac na spomenik Tiboru Cerni, koji je poginuo 1999. godine u bici na Košarama.

Vučević je u objavi na Instagramu naveo da je položio venac na spomenik "heroju koji je život dao braneći otadžbinu na Košarama" i dodao da je posetio njegovu porodicu.

- Njegova žrtva nas obavezuje da pamtimo, poštujemo i čuvamo slobodu za koju su se borili najhrabriji među nama - naveo je Vučević.

Istakao je da heroji ne umiru, već da žive u sećanjima i u svakoj pobedi Srbije.

- Večna slava Tiboru Cerni! - naveo je Vučević.

Vojnik Tibor Cerna kao komandir streljačkog odeljenja 125. motorizovane brigade učestvovao je u odbrani SR Jugoslavije za vreme NATO agresije.

Poginuo je u odbrani karaule Košare kod Đakovice 1999. godine, a posthumno je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je 2017. godine u Debeljači otkrio spomenik Tiboru Cerni.

Ne propustitePolitika"PREDSEDNIK VUČIĆ ĆE SAGLEDATI SVE ČINJENICE" Vučević: Datum izbora nije najvažniji, naš zadatak je da se spremamo za njih
Screenshot 2026-02-09 121423.png
PolitikaTOTALNI FIJASKO ŠAČICE BLOKADERA U VRBASU Pogledajte kako su pokušali da miniraju sastanak i šta im je Vučević poručio! Pozdravljen GROMOGLASNIM APLAUZOM
Miloš Vučević.jpg
PolitikaVUČEVIĆ I PASTOR RAZGOVARALI O NASTAVKU SARADNJE SNS I SVM: "Stabilnost, odgovornost i rezultati ostaju naš zajednički cilj"
Miloš Vučević
Politika"NAJBOLJE BI BILO DA USKORO ISPODCENZUSNI OSTANE RUŽNA SRPSKA USPOMENA" Vučević žestoko odgovorio Đilasu: Primer kako ne treba upravljati Beogradom!
Miloš Vučević