"HEROJ KOJI JE ŽIVOT DAO BRANEĆI OTADŽBINU NA KOŠARAMA": Vučević položio venac na spomenik Tiboru Cerni
Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević položio je danas u Debeljači kod Kovačice venac na spomenik Tiboru Cerni, koji je poginuo 1999. godine u bici na Košarama.
Vučević je u objavi na Instagramu naveo da je položio venac na spomenik "heroju koji je život dao braneći otadžbinu na Košarama" i dodao da je posetio njegovu porodicu.
- Njegova žrtva nas obavezuje da pamtimo, poštujemo i čuvamo slobodu za koju su se borili najhrabriji među nama - naveo je Vučević.
Istakao je da heroji ne umiru, već da žive u sećanjima i u svakoj pobedi Srbije.
- Večna slava Tiboru Cerni! - naveo je Vučević.
Vojnik Tibor Cerna kao komandir streljačkog odeljenja 125. motorizovane brigade učestvovao je u odbrani SR Jugoslavije za vreme NATO agresije.
Poginuo je u odbrani karaule Košare kod Đakovice 1999. godine, a posthumno je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je 2017. godine u Debeljači otkrio spomenik Tiboru Cerni.