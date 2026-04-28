Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević položio je danas u Debeljači kod Kovačice venac na spomenik Tiboru Cerni, koji je poginuo 1999. godine u bici na Košarama.

Vučević je u objavi na Instagramu naveo da je položio venac na spomenik "heroju koji je život dao braneći otadžbinu na Košarama" i dodao da je posetio njegovu porodicu.

- Njegova žrtva nas obavezuje da pamtimo, poštujemo i čuvamo slobodu za koju su se borili najhrabriji među nama - naveo je Vučević.

Istakao je da heroji ne umiru, već da žive u sećanjima i u svakoj pobedi Srbije.

- Večna slava Tiboru Cerni! - naveo je Vučević.

Vojnik Tibor Cerna kao komandir streljačkog odeljenja 125. motorizovane brigade učestvovao je u odbrani SR Jugoslavije za vreme NATO agresije.

Poginuo je u odbrani karaule Košare kod Đakovice 1999. godine, a posthumno je odlikovan Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.