Grafiti na kojima je upućena jeziv poziv na ubijanje starijih ljudi pojavili su se na ulicama u Beogradu.

- Lapot, lapot, braćo moja, a ne knjige i protesti - piše u skandaloznoj poruci na kojoj je prikazan stariji čovek sa sekirom iznad i kukuruzom na glavi.

Foto: Društvene Mreže

Lapot je inače, običaj senicida (ubijanja starih) koji se vezuje za predele istočne Srbije, gde su navodno deca ubijala roditelje kada postanu preveliki teret za domaćinstvo.

Ovaj ritualni čin izvršavala su ili njihova deca ili čitavo selo na različite načine, ali najčešće tako što bi postavili pogaču ili kukuruz na glavu žrtve, pa bi onda čekićem udarili u nju.