"LAPOT, BRAĆO, A NE KNJIGE I PROTESTI" Jeziva poruka u centru Beograda: Direktan poziv na ubijanje starijih ljudi
Grafiti na kojima je upućena jeziv poziv na ubijanje starijih ljudi pojavili su se na ulicama u Beogradu.
- Lapot, lapot, braćo moja, a ne knjige i protesti - piše u skandaloznoj poruci na kojoj je prikazan stariji čovek sa sekirom iznad i kukuruzom na glavi.
Lapot je inače, običaj senicida (ubijanja starih) koji se vezuje za predele istočne Srbije, gde su navodno deca ubijala roditelje kada postanu preveliki teret za domaćinstvo.
Ovaj ritualni čin izvršavala su ili njihova deca ili čitavo selo na različite načine, ali najčešće tako što bi postavili pogaču ili kukuruz na glavu žrtve, pa bi onda čekićem udarili u nju.
Prema predanjima, čin je uključivao sekiru ili motku uz prisustvo celog sela, često sa kukuruznom kašom na glavi žrtve kako bi se odgovornost prebacila na kukuruz.