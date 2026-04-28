Tokom današnje posete Dragačevu, predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke, Darko Glišić potvrdio je da je kraj juna od 26. do 29. zakazan najveći do sada skup te političke partije.

- Ja sam u ime Srpske napredne stranke zakazao od 26. do 29. taj prostor, ne samo na platou ispred Narodne skupštine, već i u širem pojasu, jer očekujem da to bude ne u desetinama, nego u stotinama hiljada ljudi prisustvo. Za ostale detalje, za sam sadržaj i sve ono što će se tu desiti i čuti, saznaćete u narednih mesec i neki dan, kada budemo organizaciono zaokružili čitav taj deo - rekao je Glišić.

Taj veliki događaj, kako je rekao, uveliko se priprema i planira do detalja.

- Želja nam je da to bude jedan od najvećih, ako ne i najveći ikada napravljeni skup. Rezervisali smo i Trg Nikole Pašića i sve okolne ulice do Trga Republike. Sve je urađeno u skladu sa zakonom, ne danas za sutra, već skoro tri meseca unapred. Ispoštovao sam kompletnu proceduru, od prijave do svih potrebnih podataka koje zakon zahteva. Za razliku od onih koji dođu pa blokiraju bez najave, poručio je Glišić.