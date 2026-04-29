Sednica Skupštine privremenih institucija u Prištini o izboru predsednika završena je bez uspeha zbog bojkota opozicije. Predsednica Aljbuljena Hadžiju saopštila je da se, na osnovu odluke Ustavnog suda, time završava ovaj proces i mandat aktuelnog saziva, te da će izbori biti raspisani u ustavnom roku.

Ovo će biti peti izbori na KiM u poslednjih 16 meseci. Poslednji datum koji se može odrediti kao dan održavanja izbora jeste 7. jun.

Hadžiju je na početku sednice za izbor predsednika rekla da čak i u poslednjim minutima čekaju da vide da li će poslanici opozicije ući u salu.

„Čekamo da vidimo da li će poslanici opozicije doći, da ostave po strani razlike. Uprkos pozivu da poslanici budu prisutni na sednici, kao što vidite od opozicije, poslanici DPK, DSK, ABK, Srpske liste, Dude Balje... nisu prisutni ni u poslednjem pokušaju izbora predsednika zemlje. To je razlog zašto sam kontinuirano pozivala poslanike opozicije da dođu ovde“, rekla je Hadžiju.

Sednici nisu prisustvovali poslanici opozicionih stranaka, tako da nije bilo kvoruma od 80 poslanika, što je, prema ustavu privremenih institucija, neophodno za izbor predsednika.

Sednica je nastavljena oko 23.15, nepun sat pre isteka roka za izbor predsednika.

Sednica o izboru predsednika počela je u ponedeljak veče, a u utoak je odlagana tri puta zbog nedostatka kvoruma.