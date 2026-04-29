Ministarka privrede u Vladi Republike Srbije Adrijana Mesarović održala je sastanak sa gradonačelnikom grada Tjenđina, jednog od najznačajnijih industrijskih, trgovačkih i lučkih centara u Narodnoj Republici Kini. Kako je navela, razgovor je bio usmeren na jačanje ekonomske saradnje i konkretizaciju zajedničkih projekata, među kojima je i otvaranje fabrike transformatora kompanije TBEA.

- Hvala gradonačelniku, gospodinu Džang Gongu, što će dati snažnu podršku otvaranju fabrike transformatora od strane kompanije TBEA koja upravo dolazi iz grada kojim upravlja - napisala je Mesarovićeva na svom Instagramu.

- Konkretizovali smo korake za uspostavljanje saradnje i daleko veću dostupnost veoma konkurentnih srpskih proizvoda, pre svega srpskih vina, rakije, meda, suvih šljiva, ali i svih drugih proizvoda koji su naišli na potražnju na ovom velikom tržištu - dodala je.

Mesarovićeva je u nastavku objave istakla zahvalnost na dosadašnjoj podršci i naglasila značaj saradnje sa Kinom za dalji ekonomski razvoj Srbije i jačanje izvoza domaćih proizvoda.

- Plasman srpskih vina, ali i drugih proizvoda na tržište Narodne Republike Kine shodno Sporazumu o slobodnoj trgovini, u mnogome će opredeliti dalji rast naše prehrambene industrije i poljoprivredne proizvodnje, imajući u vidu očekivanu potražnju na ovom velikom tržištu - zaključila je ministarka.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaSAMO JE JEDAN PRAVI PUT! Vučić se oglasio i objasnio koliko je za njega važno da cela Srbija pobeđuje! (FOTO)
PolitikaSTUDENTI BLOKADERI SU PROLEĆNI VIRUS KOJI SE SVAKAKO GASI! Analitičari: Oni su vrsta igračke kojom se igraju NVO, deo opozicije i interesni centri moći
PolitikaSNS OKUPLJA LJUDE NA VIDOVDAN, BIĆE TO NAJVEĆI SKUP IKADA Glišić potvrdio: Trajaće tri dana, očekujemo 100.000 ljudi
PolitikaSrpska vina osvajaju Kinu! Mesarović u Šandongu dogovara veliki izvozni posao: Očekujemo značajnu saradnju već u ovoj godini
