Ministarka privrede u Vladi Republike Srbije Adrijana Mesarović održala je sastanak sa gradonačelnikom grada Tjenđina, jednog od najznačajnijih industrijskih, trgovačkih i lučkih centara u Narodnoj Republici Kini. Kako je navela, razgovor je bio usmeren na jačanje ekonomske saradnje i konkretizaciju zajedničkih projekata, među kojima je i otvaranje fabrike transformatora kompanije TBEA.

- Hvala gradonačelniku, gospodinu Džang Gongu, što će dati snažnu podršku otvaranju fabrike transformatora od strane kompanije TBEA koja upravo dolazi iz grada kojim upravlja - napisala je Mesarovićeva na svom Instagramu.

- Konkretizovali smo korake za uspostavljanje saradnje i daleko veću dostupnost veoma konkurentnih srpskih proizvoda, pre svega srpskih vina, rakije, meda, suvih šljiva, ali i svih drugih proizvoda koji su naišli na potražnju na ovom velikom tržištu - dodala je.

Mesarovićeva je u nastavku objave istakla zahvalnost na dosadašnjoj podršci i naglasila značaj saradnje sa Kinom za dalji ekonomski razvoj Srbije i jačanje izvoza domaćih proizvoda.

- Plasman srpskih vina, ali i drugih proizvoda na tržište Narodne Republike Kine shodno Sporazumu o slobodnoj trgovini, u mnogome će opredeliti dalji rast naše prehrambene industrije i poljoprivredne proizvodnje, imajući u vidu očekivanu potražnju na ovom velikom tržištu - zaključila je ministarka.