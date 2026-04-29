PRAVDU ĆEMO KAD TAD DOČEKATI, AKO TREBA ČEKAĆEMO I HILJADU VIDOVDANA: Milica Đurđević Stamenkovski o Kosovu i Metohiji
- Ono što nas je okupilo na barikadama 2012. godine bila je borba za očuvanje našeg suvereniteta, teritorijalne celovitosti i našeg Kosova i Metohije. Danas dragi prijatelji situacija na Kosovu i Metohiji nije nimalo laka. Režim Aljbina Kurtija pokušava da u lance veže srpski narod, da izbriše njegovo pravo na opstanak, da izbriše njegovo vekovno prisustvo na svetoj zemlji, na Kosovu i Metohiji - naglasila je ona.
Milica Đurđević Stamenkovski je dodala da zna i veruje da građani Srbije nikada neće dozvoliti da na čelu ove države bude neko ko je spreman da potpiše nezavisnost Kosova i da prizna nepostojeću državu.
- Znam da nije lako, osećamo nepravdu, često i nemoć. Znam i verujem, što se Kosova i Metohije tiče, mi ćemo našu pravdu kad tad dočekati. Ako treba čekaćemo i hiljadu Vidovdana.