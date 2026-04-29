Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da blokaderi ne vode politiku u Srbiji već u inostranstvu gde imaju podršku.

- Oni su krenuli u kampanju, samo oni kampanju vode u Briselu, Berlinu, Strazburu i Parizu. Oni ljudi vode kampanju u inostranstvu, njima je potrebna podrška iz inostranstva, i to je podrška na koju oni računaju da dođu na vlast ovde. Mnogo je jeftinije otići do Loznice ili do Šapca ili do Bora i Negotina nego otići do Berlina. Tako da oni para za kampanju imaju, ne manjka njima para - rekla je Brnabić.

Ona je naglasila kako blokaderi ne žele dijalog i istakla da čak ne žele ni da vode razgovore o datumu budućih izbora.

- Vučić je ponudio da razgovaraju o datumu izbora, to su odbili. Oni ne žele dijalog, jer uvek prave sebi odstupnicu da ukoliko na tim izborima ne uspeju da prevare ovaj narod, da mogu da kažu da su bili iznenađeni izborima. Imaju sve manje alibija. Oni računaju na podršku iz inostranstva, pa samim tim i tamo vode kampanju, a ne u Srbiji - rekla je Brnabić.

Ona je navela da blokaderi ne žele da pomognu Srbiji da se približi Evropskoj uniji.

- Niti su oni neki Evropejci, niti žele da pomognu Srbiji da se približi EU, već se trude da urade sve kako bi ta ista EU kaznila Srbiju i oduzela pomoć za škole i puteve i kako bi taj novac otišao njima. Oni se preporučuju kao veliki evropejci koji će voditi sutra proevropsku politiku, a onda u Narodnoj skupštini Republike Srbije na njihovom radnom mestu ne glasaju ni za jedan jedini evropski zakon, ne glasaju čak ni za ratifikaciju sporazuma između Srbije i Evropske unije da Srbija uđe u zdravstveni program. To vam dovoljno govori o tome da niti su oni Evropejci, niti oni naročito žele da pomognu Srbiji - navela je Brnabić.

Kako je rekla blokaderska politika zasniva se na tome da Srbija mora biti kažnjena.

- To je blokaderska politika: kaznite Srbiju zato što ukoliko dovoljno jako kaznite Srbiju, onda će narod valjda uplašen poražen i ponižen da glasa za nas zato što će time da se stvori veći korpus koji će glasati protiv Aleksandra Vučića i protiv Srpske napredne stranke. Oni nemaju plan i program zašto ljudi da glasaju za njih - rekla je Brnabić.

Ona je istakla da se blokaderi vode samo mržnjomi podelama i da ne mogu drugačije da se odnose ni jedni prema drugima.

- U Narodnoj skupštini imate svakog, pa svaki blokader pojedinačno za sebe misli da je najpametniji, najtalentovaniji i najdarovitiji za politiku - rekla je Brnabić.

Prema njenim rečima, blokaderi ne mogu da se dogovore ko će biti na Studentskoj listi.

- Oni ne mogu ni jedni sa drugima da izađu na kraj ko će da bude lider i ko je najpametniji. Oni su već svoje fotelje podelili, nije ni važno šta će da pitaju srpski narod za koga će da glasa kad imaju podršku Picule, Sokola, Bartulice i ostalih - rekla je Brnabić.

Brnabić je dodala i da Vladan Đokić bavljenjem politikom, najstrože krši i zakon o visokom obrazovanju, ali i Statut univerziteta.

- Vladan Đokić kao političar na mestu rektora Beogradskog univerziteta krši zakon o visokom obrazovanju, jer ne možete biti političar na mestu rektora. Ukoliko želite da budete političar, dajte otkaz na mestu rektora. On krši i sam Statut univerziteta, a priča o vladavini prava - rekla je Brnabić.

Ona je navela i da Đokić i dalje nije odgovorio na pitanja koja se odnose na smrt devojke na Filozofskom fakultetu.

- Taj političar Đokić je, ja mislim nepunih sedam dana od te tragične smrti devojke na Filozofskom fakultetu, u okviru Univerziteta u Beogradu proglasio svoju kandidaturu, i to na samo 50 metara od mesta gde je ta devojka izgubila život. Ni dan-danas ne znamo kako, zbog čega, pod kojim okolnostima - rekla je Brnabić.

Ona je navela da Filozofski fakultet nije odgovorio na pitanja koja su postavljena od strane zaštitnika građana.

- Taj rok za odgovor na tih 25 pitanja je prošao, oni nisu želeli da odgovore na ta pitanja. I ti ljudi nama govore da su za pravo i za pravdu, za ličnu odgovornost. Na kraju krajeva, vi ste videli političara Đokića da na ta pitanja nije želeo da odgovori ni u Narodnoj skupštini Republike Srbije - navela je Brnabić.

Brnabić se osvrnula i na izložbu o Jasenovcu koja je postavljena u Evropskom parlamentu u Strazburu kao i u Skupštine Srbije, navodeći da to smeta nekim evroposlanicima kao i blokaderima.

- Blokaderi su rekli da treba da nas bude sramota što smo postavili izložbu u znak sećanja na žrtve Jasenovca. Njima nije važno da se sećamo najmonstruoznijeg genocida nad našim narodom. To vam je blokaderska politika i zbog toga oni uživaju podršku iz Hrvatske. To vam je i izjava da smo sami krivi za genocid u Jasenovcu, jer se nismo branili - rekla je Brnabić.