Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovaće sutra, 30. aprila, u Nacionalnom dnevniku na televiziji Pink, sa početkom u 18.30 časova.

Tokom gostovanja, predsednik će govoriti o najaktuelnijim temama od značaja za Srbiju, sa posebnim osvrtom na nedavnu posetu predsednika Švajcarske i rezultate razgovora koji su tom prilikom vođeni.

Očekuje se da će Vučić izneti detalje o daljoj saradnji dve zemlje, kao i o političkim i ekonomskim pitanjima koja su trenutno u fokusu javnosti.