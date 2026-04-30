Kosovska skupština nije izabrala predsednika privremenih institucija u Prištini zbog nedostatka kvoruma, čime je stvorena nova politička i institucionalna kriza iz koje su vanredni parlamentarni izbori jedini izlaz. Pokret Samoopredeljenje i njegov lider Aljbin Kurti od ponedeljka veče do utorka u ponoć, kada je istekao rok, uporno su pokušavali, ali nisu uspeli da ubede opoziciju da u centralnoj skupštini u Prištini zajedno izglasaju novog predsednika.

Kada je u ponoć rok istekao, predsednica parlamenta Aljbulena Hadžiju saopštila je da je na osnovu odluke ustavnog suda ovo kraj procesa izbora predsednika i ovog saziva parlamenta i da će izbori biti zakazani u ustavnom roku, odnosno moraju biti održani u roku od 45 dana. Opozicija za neuspeh u izboru predsednika optužuje Samoopredeljenje i predsednika te stranke Aljbina Kurtija, ističući da je Samoopredeljenje na sednici u ponedeljak prekršilo ustav započinjanjem procedure glasanja bez kvoruma.

Takozvani premijer u tehničkom mandatu Aljbin Kurti rekao je nakon neuspelog glasanja da je bojkot opozicije na sednici "antidržavni i antiinstitucionalni". Međutim, opozicione stranke su saglasne da je isključivi krivac za ovaj haos upravo Kurti. Tako je generalna sekretarka DPK Vljora Čitaku izjavila da su dešavanja u parlamentu "sramna predstava Aljbina Kurtija, koji je pokušao da izabere predsednika 'karate stilom' i preokrene ustavni poredak". Predsednik DSK Ljumir Abdidžiku rekao je da Kurti vodi jednopartijski monolog i da ta stranka neće biti glasačka mašina za njegove političke ambicije.

Istoričar Srđan Graovac kaže za Kurir da produbljivanje političke krize za Srbe na Kosovu i Metohiji može da znači dodatno pojačavanje tenzija.

Srđan Graovac



- Jer Kurti živi na tim tenzijama, na represiji nad Srbima. On je sam kreirao takav društveni milje. Sa pozicije vlasti izbori se na KiM ne dobijaju na osnovu plana, programa, ekonomije ili nečega takvo, već isključivo na osnovu terora prema Srbima. Kurti je na tome i dobio više glasova nego ranije i za sve nedaće na KiM okrivio je Srbe. On time generiše mržnju Albanaca prema Srbima i na toj mržnji on profitira kao neko ko provodi represiju nad Srbima. To je zatvoren krug gde on dobro igra. Na Kosovu je stvorio jednu političku stvarnost u kojoj nasilje njemu donosi političke poene. I ta represija pojačava se u izbornim procesima i postaje sve snažnija, da bi se Kurti pred javnošću prikazao kao neko ko prema zlim Srbima, koji su upropastili i ekonomski i svaki drugi život na Kosovu, zauzima najodlučniji stav. U tom smislu Srbi ne mogu ništa dobro da očekuju od ovoga - objašnjava Graovac.

On smatra da je Kurti po svaku cenu želeo da verifikuje većinu koju je osbojio i da je zato gurao da se izabere predsednik i izbegnu novi izbori.

- Želeo je da u potpunosti kontroliše politički život na KiM, ali s druge strane, situacija je takva da se i neki međunarodni uticaji prelamaju preko KiM. To se najbolje moglo videti kroz odnose Kurtija i Vjose Osmani. jasno je da Vjosa Osmani pokušava da se približi administraciji Donalda Trampa, a da se on i dalje čvrsto drži onih kojih se uvek i držao, a to su Berlin, London i duboka država u SAD. I te unutrašnje podele su jednostavno razlog što ne može doći do konstituisanja vlasti. To se i prelomilo u noći kada je u skupštini propao izbor predsednika. To je samo pokazatelj da se na KiM lome odnosi između tih globalističkih i antiglobalističkih struktura. Na KiM je to mnogo lakše jer su sve političke strukture pod kontrolom u potpunosti određenih zapadnih centara moći i onda ih nije teško instrumentalizovati jedne protiv drugih - napominje Graovac.

Istraživač Centra za evropske politike u Beogradu Marko Todorovic ocenio je da Kosovo, buduci da slede novi vanredni parlamentarni izbori, ostaje zaglavljeno i da u Briselu time niko nije oduševljen.

- U Briselu se na to gleda sa jednom vrstom razočaranja, imajući u vidu da će to svakako otežati sve što se očekuje od Kosova i po pitanju unutrašnjih reformi i povlačenja novca iz Plana rasta, kroz sprovođenje reformske agende - izjavio je on za Kosovo onlajn i naglasio da sprovođenje reformske agende podrazumeva brojne korake koji se odnose na usvajanje zakonodavnih akata i sve što bi išlo u pravcu normalizacije odnosa sa Beogradom.

Kosovska skupština ima 120 poslanika. Prema ustavu privremenih institucija i prema presudi ustavnog suda, za izbor predsednika u prva dva kruga glasanja potrebno je dve trećine, odnosno 80 glasova, dok je za treći krug potrebna prosta većina, 61 glas. U upravo raspuštenom sazivu, Samoopredeljenje je imalo 57 poslanika, DPK 22, DSK 15, a ABK 6 poslanika. Od preostalih 20 mandata, 10 je zagarantovano predstavnicima Srba, a 10 predstavnicima nevećinskih nesrpskih zajednica.

Predstojeći izbori biće treći u poslednjih 16 meseci, pošto su u februaru 2025. godine održani redovni, a u decembru, pošto nije formirana vlada, i vanredni parlamentarni izbori. Računajući i lokalne izbore koji su organizovani prošle godine, ovo će biti peti izbori na KiM u poslednjih 16 meseci.