Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra puštanju u rad novih modula data centra, novog superkompjutera i solarnih panela, čime će biti ispunjeno još jedno obećanje koje je predsednik dao građanima.

Kako je saopštila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, novi superkompjuter, moduli data centra i solarni paneli biće pušteni u rad sutra u 12.30 časova, u Državnom data centru u Kragujevcu.

Državni data centar u Kragujevcu, otvoren u decembru 2020. godine, predstavlja jedan od najsavremenijih objekata ovog tipa u regionu, namenjen bezbednom čuvanju podataka i IT opreme. U okviru centra nalazi se i prva Nacionalna platforma za veštačku inteligenciju u Republici Srbiji, zasnovana na superkompjuteru poslednje generacije, koji je besplatno stavljen na raspolaganje univerzitetima, naučnim institutima, fakultetima i startap kompanijama u naučno-tehnološkim parkovima.

Zbog sve većeg broja korisnika i rastućih potreba za računarskim resursima, Vlada Republike Srbije odlučila je da dodatno unapredi kapacitete sistema nabavkom novog superkompjutera. Novi sistem bi trebalo da predstavlja nadogradnju postojećeg i omogući još snažniju podršku razvoju veštačke inteligencije i naučno-istraživačkog rada u zemlji.