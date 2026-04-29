Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je za njega dijalog uvek od presudnog značaja, a komentarišući podatke istraživanja o podršci birača, naveo je da postoji prednost od nekih 18-19 indeksnih poena za vladajuću stranku.

- Ja sam rekao da je za mene dijalog od presudnog značaja uvek, da nikada to nisam formalno radio zarad trikova i objavljivanja na televiziji, već da sam spreman da razgovaram, kao što sam bio spreman da razgovaram i sa Đokićem još pre godinu i po dana kada sam uputio pismo sa kojim se on saglasio da mu ga uputimo i rekao da će pozitivno da odgovori, ali mu je neko promenio mišljenje tokom večeri. Dakle, da budemo sasvim otvoreni šta se dogodilo, jer je to bilo u manje od 24 sata, potpuna promena mišljenja. I od tada ljudi sa svima hoće da razgovaraju, valjda da dobiju neku podršku u borbi protiv nas, ali neće da razgovaraju sa onima koji drugačije misle. Tako da smo i o tome razgovarali.

Komentarišući proteste, Vučić je naveo da su to bili ujedinjeni protesti onih koji žele promenu vlasti, nema nikakve sumnje, značajno podržani iz regiona, ponajviše iz Hrvatske, i spolja.

- Istovremeno, ogroman novac je dat za potrebe rušenja vlasti u Srbiji. Nisu uspeli u tome iz nekoliko razloga. Prvi je taj da nisu imali politiku, drugi je taj da su oni koje bi da smene imali neuporedivo bolje rezultate nego njihovi ili pomagači ili podstrekači ili saučesnici. I treće, što je veoma važno, Srbin kad oseti da mu je država napadnuta, on to na nos oseti i iskonski se okrene protiv toga. Naravno, i mi smo se suprotstavljali od februara meseca svemu onome što smo videli i nismo nemo posmatrali stvari. Održano je 15 lokalnih izbora. Za nas su to bili strašno teški izbori. Oni ne bi bili vanredni da mi nismo osećali da su oni teški bili i pre 4 godine, zato smo ih izdvajali, da bismo mogli više da se posvetimo tome. Dakle, pretpostavljam da je to bio razlog ljudima koji su takve odluke donosili. Ali ste na kraju dobili rezultat kakav vidite i u istraživanju, sa nešto manjim brojevima i za jedne i za druge, pošto nisu nastupale u najvećem delu ove opozicione i još neke stranke. Tako da mislim da su istraživanja danas jasna. To je otprilike ta prednost od nekih 18-19 indeksnih poena za nas.

Predsednik je naveo da je istraživanje rađeno sa Ipsosom, najmoćnijom i najtačnijom agencijom.

- Vi uradite sa kim god hoćete, niko vam neće dati drugačije. Čak čujem da su i ovi njihovi dobili neke slične rezultate. Njima malo dodaju, nama malo oduzmu, ali je i njima jasno kako bi bilo govoriti - rekao je Vučić i nastavio:

- Što se tiče istraživanja, u ovom trenutku "Srbija, naša porodica" ili kako bi se zvala ta lista, ukoliko bi se ispunili određeni uslovi, odnela bi pobedu. Verujem, ne mogu da kažem apsolutnu većinu glasova, ali apsolutnu većinu mandata. Verujem. E sad, naravno, izbori uvek donesu iznenađenja. Bila bi teška utakmica. Đokić i Bodiroga izuzetno su popularni. Imaju velike rejtinge. Videćemo kako će to da izgleda. Videćemo ko će im biti protivnici.

- Da sve to ostavite po strani. Nisu važna istraživanja. Mislim da su ljudi shvatili da je Srbiji potrebna ozbiljnost i odgovornost više od kratkotrajne zaljubljenosti. Ja sam to slušao u jednom trenutku na početku, u decembru, i od svoje majke. "Pa to su studenti, to su mladi ljudi, sine". Ja kažem: "Jeste, majko, posvećujemo pažnju, ispunjavamo sve." "Pa možda neko nije ispunio, pogledajte još jednom jeste li vi dostavili sva dokumenta." I kao što ste videli, hajde sad da analiziramo to. Oni nikada to nisu ni tražili, niti analizirali, niti ih je bilo šta zanimalo.