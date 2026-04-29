Srpska napredna stranka ubedljivo je pobedila na ponovljenim izborima na biračkom mestu broj osam u Knjaževcu. Lista "Aleksandar Vučić - Knjaževac, naša porodica" osvojila je 67,3% glasova.

Lista SNS time je uvećala broj osvojenih glasova u odnosu na prethodne izbore, održane u martu, kada je osvojila 57,6 odsto glasova.

Sa druge strane, lista "Knjaževac uz studente - dr Ivan Milošević" imala je manju podršku građana. Lista je na ponovljenim izborima osvojila 25,6 odsto glasova, što je manji broj glasova nego na izborima koji su održani u martu, kada su osvojili 32,2% glasova.

Glasanje na biračkom mestu broj osam u Knjaževcu gde je danas ponovljeno glasanje za odbornike u Skupstini opštine prošlo je bez nepravilnosti, a izlaznost je bila 68,54 odsto, prema podacima informacijama iz Opštinske izborne komisije.

"Izborni proces je na tom biračkom mestu, na kome pravo glasa ima 817 građana, jutros počeo na vreme i tokom trajanja izbornog dana nije prijavljena nijedna nepravilnost", rekao je zamenik predsednika OIK Knjaževac Milan Pavlović.

On je naveo da je izlaznost nakon zatvaranja biračkog mesta 68,54 odsto, odnosno da je na ponovljenom glasanje izašlo sedam birača manje nego 29. marta, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Prethodno je Viši sud u Zaječaru poništio glasanje na ovom biračkom mestu nakon žalbe izborne liste "Knjaževac uz studente - dr Ivan Milošević" zbog čega se izbori na tom mestu ponavljaju.

Na lokalnim izborima održanim 29. marta od 40 odborničkih mesta lista "Aleksandar Vučić - Knjaževac, naša porodica" osvojila je 24 mandata, lista “Knjaževac uz studente” 13, a lista “Promene” tri mandata.