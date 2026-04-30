Slušaj vest

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut kazao je da je tu dužnost preuzeo, u aprilu prošle godine, "u vreme dubokih društvenih podela" i da je osnovni zadatak bio "očuvanje stabilnosti države".

"Kada je reč o ocenama rada, u tom momentu bilo je najvažnije da radimo zajednički kao tim, odgovorno u korist građana Srbije, a ne pojedinačno po resorima, kada se situacija stabilizovala, jasno je da postoje ministri koji su dali snažan doprinos, ali i oni kod kojih se očekuje više zalaganja", rekao je Macut za današnji list "Politika".

Nakon nedavno obeleženih godinu dana Vlade, 16. aprila, Macut je kazao da će u narednom periodu fokus biti na daljem unapređenju efikasnosti u vezi sa svim pitanjima od značaja za građane, kao i na "kadrovskom prilagođavanju", ukoliko, kako je naveo, to bude potrebno.

"Iako je neophodno uložiti još mnogo napora u izgradnju dijaloga kako se u budućnosti ne bismo suočavali s previranjima koja usporavaju razvoj naše zemlje, ohrabruje to što je, uprkos složenim okolnostima, očuvana makroekonomska stabilnost i što aktivno pristupamo rešavanju dugo otvorenih pitanja u obrazovanju", rekao je Macut.