Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Predstavničkog doma Parlamenta Češke Republike Tomiom Okamurom, nakon kog se oglasio putem Instagrama.

- Prijateljski razgovor sa Tomiom Okamurom o svim temama od interesa za naše dve zemlje. Sagledali smo mogućnosti za dodatni razvoj naših sveukupnih bilateralnih odnosa i za produbljivanje parlamentarne saradnje. Tokom susreta sam uvaženom sagovorniku pokazao i Beograd na vodi, kao jedan od najvažnijih razvojnih projekata koji je promenio izgled glavnog grada i postao simbol ubrzane modernizacije Srbije - napisao je Vučić.

- Konstatovali smo da se naša ekonomska saradnja u poslednjih nekoliko godina dinamično razvija, uz porast robne razmene i trgovine uslugama i rastući priliv čeških investicija. Nastavićemo da unapređujemo saradnju u svim oblastima od zajedničkog interesa, pre svega u oblasti energetike i rudarstva, saobraćaja i infrastrukture, poljoprivrede, turizma i automobilske industrije - dodao je predsednik.

Kako je Vučić istakao, sa uvaženim sagovornikom razmenio je mišljenja o evropskom putu Srbije i zahvalio mu se na kontinuiranoj podršci koju Češka Republika pruža našoj zemlji, kako bilateralno, tako i u okviru evropskih formata koji prepoznaju značaj proširenja i stabilnosti Zapadnog Balkana.

- Izrazio sam posebnu zahvalnost Tomiu Okamuri na razumevanju situacije na Kosovu i Metohiji, kao i na iskazanom prijateljskom stavu prema srpskom narodu - istakao je Vučić.

Predsednik je takođe ocenio da nas kao državu posebno raduje što je Češka potvrdila svoje učešće na Specijalizovanoj međunarodnoj izložbi EXPO 2027, što vidimo kao još jednu potvrdu prijateljstva naših zemalja i zajedničke posvećenosti jačanju ekonomskih, inovacionih i kulturnih veza.