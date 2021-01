Novi predsednik SAD Džo Bajden je poznat i američkoj i svetskoj javnosti jer je decenijama bio senator, a zatim u dva mandata, od 2009. do 2017. godine, i potpredsednik Baraka Obame.

Jedinstven je po tome što je najstarija osoba koja je došla na mesto šefa Bele kuće (njegov prethodnik i rival Donald Tramp je dosad držao rekord), ali i što je tek drugi katolik na čelu ove dominantno protestantske zemlje (prvi je bio Džon F. Kenedi).

Izgubljena pozicija

Svi misle da znaju šta od njega mogu da očekuju - oživljavanje tradicionalnih savezništava i povratak SAD na mesto „lidera slobodnog sveta”. To je i sam najavio u autorskom tekstu za Foreign Affairs. Međutim, pitanje je da li će posle dva izborna ciklusa u kojima su prvo demokrate 2016. optuživale Donalda Trampa da je pomoću ruskog predsednika Vladimira Putina došao na vlast, a zatim je Tramp od novembra 2020. tvrdio da su „elite i duboka država” pokrale izbore koje je on dobio, ali i nereda na Kapitolu, Amerika moći sebe i dalje da predstavlja kao kolevku demokratije. Osim toga, i sama moć Sjedinjenih Država postala je upitna u pandemiji jer je korona ubila oko 400.000 Amerikanaca i pokazala da ova zemlja nije u stanju da se nosi s velikim izazovima, a Trampovo napuštanje međunarodnih sporazuma poljuljalo je poverenje u Vašington.

Džo Bajden je rođen 20. novembra 1942. u Skrantonu.

Bajden uspeva da upiše studije istorije i da 1965. godine diplomira istoriju, političke nauke i engleski jezik na osnovnim akademskim studijama Univerziteta u Delaveru. Iako je bio loš student, njegov biograf Džuls Vitkover opisao ga je kao prirodnog vođu .

- Ako je i bio lošiji đak, to ne važi i za njegovo bavljenje sportom. U katoličkom koledžu koji je završio 1961. godine, Bajden se pokazao kao dobar sportista u školskoj ekipi američkoga fudbala - napisao je Vitkover.

Lične tragedije

Na Bahamskim ostrvima upoznao je Niliju Hanter koja će postati njegova prva supruga i majka troje dece - sinova Džozefa Boa (1969-2015), Hantera i ćerke Naomi.

Bajden je 1972. postao senator, ali mesec dana kasnije u saobraćajnoj nesreći stradale su mu supruga i jednogodišnja kćerka. Sa Džil Bajden se oženio 1977, a 1981. dobio je ćerku Ešli. U maju 2015. preminuo mu je sin Bo.

Senatorsku dužnost nastavio je da obavljao sve do januara 2009.

DŽIL NE ODUSTAJE OD SVOG POSLA

Bajdenova supruga je profesor, poseduje dve magistarske titule i doktorat

foto: Profimedia

Uloga prve dame u Americi varira od predsednika do predsednika. Dok su neke, poput Džeki Kenedi, bile samo ikone stila, druge su, poput Hilari Klinton, bile politički partneri svojim supruzima.

Dr Džil Bajden, profesorka engleskog jezika na Univerzitetu u Virdžini, najavila je da će biti prva prva dama koja će nastaviti da radi i dok njen muž sedi u Ovalnoj sobi. S obzirom na to da se tako ponašala i od 2009. do 2017. godine kada je bila druga dama SAD, to i ne iznenađuje previše.

Rođena je 3. juna 1951. u Nju Džerziju kao Džil Džejkobs. Na koledžu se udala, ali se razvela 1974. Budućeg supruga upoznala je na sastanku naslepo, koji je organizovao njegov brat Frenk Bajden. Tadašnji senator je takođe bio razveden i imao je dva sina. Par se venčao 1977, a četiri godine kasnije dobili su i ćerku Ešli.

Od 1993. do 2008. radila je kao profesor engleskog jezika i instruktor za pisanje na koledžu u Delaveru, a od 2009. godine predaje engleski na koledžu u Zapadnoj Virdžiniji. Poseduje dve magistarske titule i doktorat, koji je odbranila 2007. na Univerzitetu u Delaveru.