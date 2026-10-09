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Apelacioni sud u Prištini odbio je žalbe odbrane na odluku Osnovnog suda o jednomesečnom pritvoru za devetoricu Srba iz Zubinog Potoka, osumnjičenih za „ratni zločin protiv civilnog stanovništva“.

Advokat Jelena Krivokapić, koja brani Miroslava Radojevića, istakla je da je odbrana rešenje primila samo na albanskom jeziku.

- Odbijene su nam žalbe na rešenje Osnovnog suda u Prištini o određivanju pritvora. Kada dobijemo rešenje na srpskom jeziku, znaćemo šta je navedeno u obrazloženju - navela je Krivokapić.

Tzv. kosovska policija uhapsila je 27. septembra na području opštine Zubin Potok devet Srba osumnjičenih da su navodno počinili ratne zločine, a jednomesečni pritvor određen im je dva dana kasnije.

Na području Zubinog Potoka od kraja jula uhapšena su još četvorica Srba zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin, a sud privremenih institucija u Prištini ima je odredio pritvor do 30 dana.

Tzv. kosovska policija je izvršila upade i pretrese u više sela u opštini Zubin Potok, a meštani tih sela naveli su da su izloženi otvorenom zastrašivanju i pretnjama novim hapšenjima.