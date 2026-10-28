Na mejl adresu Osnovne škole „Stana Bačanin“ u Lešku jutros je stigla dojava da se u objektu nalazi bomba , zbog čega su učenici prepodnevne smene vraćeni kućama, izjavio je za Kosovo onlajn direktor škole Darko Gurešić.

Na lice mesta stigla je specijalizovana ekipa iz Prištine koja će obaviti proveru i utvrditi da li se u školskom objektu nalazi eksplozivna naprava. Postavljena je žuta policijska traka, a policija obezbeđuje prostor.