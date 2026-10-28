učenici vraćeni kućama
DOJAVA O BOMBI U OSNOVNOJ ŠKOLI U LEŠKU NA KiM! U toku provere, policija obezbeđuje prostor (VIDEO)
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Na mejl adresu Osnovne škole „Stana Bačanin“ u Lešku jutros je stigla dojava da se u objektu nalazi bomba, zbog čega su učenici prepodnevne smene vraćeni kućama, izjavio je za Kosovo onlajn direktor škole Darko Gurešić.
Na lice mesta stigla je specijalizovana ekipa iz Prištine koja će obaviti proveru i utvrditi da li se u školskom objektu nalazi eksplozivna naprava. Postavljena je žuta policijska traka, a policija obezbeđuje prostor.
(Kosovo onlajn)
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