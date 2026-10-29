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Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević kazao je da je dosadašnji ombudsman u Prištini Naim Ćeljaj bio zainteresovan da pomogne srpskoj zajednici na Kosovu i Metohiji, uprkos političkim pritiscima, i da se nada da će novi ombudsman, kada bude izabran, nastaviti tu misiju.

Antonijević je za Kosovo onlajn naveo da je na novom ombudsmanu velika odgovornost.

- Nacionalni i međunacionalni konflikti su nešto što je bilo vidljivo u prethodnim godinama i kosovsko društvo još nije našlo odgovor na sva ta pitanja, što najbolje oseća srpska zajednica. U nekim slučajevima mi smo kontaktirali kolegu na Kosovu i Metohiji, i u nekim pitanjima, pre svega gazdinstva, imovine, takođe ugrožavanja prava Srba, slobode kretanja i drugih, u kojima je on adekvatno reagovao i bio zainteresovan da pomogne srpskoj zajednici - rekao je Antonijević.

On je dodao da treba ceniti to što ombudsman nije bio neefikasan jer je bitno zaštititi srpski narod na KiM i naglasio da ombudsman u kosovskom društvu trpi određene političke pritiske, jer pomaže srpskoj zajednici koja se njemu neretko obraća.

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Po pitanju izbora novog ombudsmana, Antonijević očekuje da on bude proaktivan kao što je, kako navodi, to bio i dosadašnji ombudsman Naim Ćeljaj i da bi jedan od njegovih zamenika takođe trebalo da dolazi iz reda srpske zajednice, da ima punu podršku, da institucija bude jaka i u kadrovima, a pritisci su kao i na svakoj nezavisnoj instituciji.