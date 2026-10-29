Slušaj vest

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su jutros u srpskim selima Crkolez i Osojane, u opštini Istok, privedena trojica Srba – Žikica Belošević, Grujica Belošević i Obrad Tijanić, uz navode da su pretresi u Crkolezu nastavljeni i da se policija nalazi u blizini još nekoliko srpskih kuća.

„Pripadnici Kurtijeve policije sproveli su jutros nasilnu akciju hapšenja u srpskim selima Crkolez i Osojane, u opštini Istok u Metohiji. Takozvana Kosovska policija džipovima i naoružanjem blokirala je ova metohijska sela i privela Žikicu Beloševića, koji živi u Crkolezu, dok pretresi u ovom srpskom mestu i dalje traju, a policija se nalazi u blizini još nekoliko srpskih kuća. Prema poslednjim informacijama sa terena, privedeni su i Grujica Belošević i Obrad Tijanić, svi iz Crkoleza“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je privedeni Belošević otac troje maloletne dece.

„Od sukoba 1999. godine nije napuštao prostor Kosova i Metohije niti svoj kućni prag, jer nije imao zbog čega da se krije. Priveden je na svom radnom mestu, u vrtiću u Osojanu, što je izazvalo uznemirenje dece i njegovih kolega koje su se tu zatekle. Njemu je obezbeđena advokatska pomoć, koja će biti obezbeđena i za ostale privedene, a naši predstavnici na terenu u kontaktu su sa njihovim porodicama. Kurti svesno sprovodi svoj teror nad Srbima u Metohiji, gde je naš narod teško postradao i preživeo etničko čišćenje, jer ne želi mir i spuštanje tenzija, već zastrašivanje i novo proterivanje Srba koje se sprovodi pred očima međunarodne zajednice“, navodi se u saopštenju.

Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju dodaju da će o ovom slučaju obavestiti međunarodne predstavnike.

„Kancelarija za Kosovo i Metohiju obavestiće relevantne međunarodne predstavnike o ovom Kurtijevom teroru i institucionalnom nasilju, sa zahtevom da se u okviru svojih mandata hitno uključe u zaštitu Srba i obezbede poštovanje njihovih ljudskih prava i zaštitu“, zaključuje se u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju.