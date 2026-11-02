Miljojko Đorđević na pripremnom pretresu u sudu u Prištini

Slušaj vest

U osnovnom sudu u Prištini danas je održan pripremni pretres u predmetu protiv Miljojka Đorđevića iz severnog dela Kosovske Mitrovice, optuženog da je navodno počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na KiM.

Đorđević se, nakon što mu je pročitana optužnica, izjasnio da nije kriv.

Njegov advokat Predrag Miljković, izjavio je da se Đorđeviću na teret stavlja i individualna i komandna odgovornost, iako njegov branjenik nikada u policiji nije imao nikakvu komandnu ulogu i nije bio više od vođe patrola.

Advokat je na današnjem ročištu prigovorio da odbrani nisu dostavljene fotokopije originalnih spisa na albanskom jeziku, odnosno izjava svedoka, što je, kako je naveo, veoma važno zbog njihovih potpisa i potpisa na izjavama o identifikaciji okrivljenog.

- Međutim, sud je utvrdio da je dovoljno da mi se dostave samo dokazi na srpskom jeziku i time je okončao ovo ročište- istakao je Miljković.

Suđenje Zariću i Pantiću

Pred Osnovnim sudom u Prištini danas je nastavljeno i suđenje u slučaju protiv Žarka Zarića i Momira Pantića, koji se terete za navodni ratni zločin u opštini Istok u periodu od 1998. do 1999. godine. Na današnjem ročištu saslušana su tri svedoka.

Žarko Zarić zatražio je od suda da se pročitaju izjave četvorice svedoka, s obzirom da su oni dali različite izjave policiji i tužilaštvu.

Suđenje Zatiču i Pantiću biće nastavljeno 26. i 27. novembra.

Prema optužnici koju je 1. septembra 2024. godine podiglo Specijalno tužilaštvo u Prištini, bivši načelnik Policijske stanice u Istoku Momir Pantić i bivši policajac Žarko Zarić terete se da su u saizvršilaštvu počinili krivično delo „ratni zločin protiv civilnog stanovništva“. Pantić i Zarić su uhapšeni u avgustu 2023. godine. Pantić je uhapšen na prelazu Merdare, dok je Zarić uhapšen u selu Ljubožda kod Istoka. Obojica se od hapšenja nalaze u pritvoru.