Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

U sinoćnoj akciji Centralnog inspektorata za nadzor tržišta, sanitarne inspekcije i Poreske administracije u Prištini, koja je sprovedena u Severnoj Mitrovici i trajala do jedan sat posle ponoći, zatvorena su tri od osam kontrolisanih ugostiteljskih objekata, potvrdio je za Kosovo onlajn šef za planiranje i operativno ocenjivanje regionalne operative tzv. kosovske policije za region Severne Mitrovice Erduan Baljići.

Inspekcijska kontrola više ugostiteljskih objekata, uz asistenciju policije, rezultirala je privremenim zatvaranjem kafića „Trezor“, „Talija“ i „Vanja“.

Kontrolu su obavile ekipe Centralnog inspektorata za nadzor tržišta, sanitarne inspekcije i Poreske administracije, uz asistenciju tzv. kosovske policije.

Podsetimo, u akciji sanitarne, tržišne i poreske inspekcije, sprovedenoj 2. novembra u Severnoj Mitrovici i Zvečanu uz asistenciju tzv. kosovske policije, zatvoreno je sedam ugostiteljskih objekata, potvrdio je tada za Kosovo onlajn šef za planiranje i operativno ocenjivanje regionalne operative policije za region Severne Mitrovice Erduan Baljići.

Tada su u Severnoj Mitrovici zatvoreni lokali „Kvin“, „Parlament“, „Galerija“, „Princip“ i „Mreža“, dok je u Zvečanu zatvoren ugostiteljski objekat „Jazbina“.

Učestale akcije izazivaju zabrinutost među Srbima, koji tumače da se administrativne mere pretvaraju u sredstvo pritiska na preostalo srpsko stanovništvo.