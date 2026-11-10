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U sinoćnoj akciji Centralnog inspektorata za nadzor tržišta, sanitarne inspekcije i Poreske administracije u Prištini, koja je sprovedena u Severnoj Mitrovici i trajala do jedan sat posle ponoći, zatvorena su tri od osam kontrolisanih ugostiteljskih objekata, potvrdio je za Kosovo onlajn šef za planiranje i operativno ocenjivanje regionalne operative tzv. kosovske policije za region Severne Mitrovice Erduan Baljići.

Inspekcijska kontrola više ugostiteljskih objekata, uz asistenciju policije, rezultirala je privremenim zatvaranjem kafića „Trezor“, „Talija“ i „Vanja“.

Kontrolu su obavile ekipe Centralnog inspektorata za nadzor tržišta, sanitarne inspekcije i Poreske administracije, uz asistenciju tzv. kosovske policije.

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 Podsetimo, u akciji sanitarne, tržišne i poreske inspekcije, sprovedenoj 2. novembra u Severnoj Mitrovici i Zvečanu uz asistenciju tzv. kosovske policije, zatvoreno je sedam ugostiteljskih objekata, potvrdio je tada za Kosovo onlajn šef za planiranje i operativno ocenjivanje regionalne operative  policije za region Severne Mitrovice Erduan Baljići.

Tada su u Severnoj Mitrovici zatvoreni lokali „Kvin“, „Parlament“, „Galerija“, „Princip“ i „Mreža“, dok je u Zvečanu zatvoren ugostiteljski objekat „Jazbina“.

Učestale akcije izazivaju zabrinutost među Srbima, koji tumače da se administrativne mere pretvaraju u sredstvo pritiska na preostalo srpsko stanovništvo.

(Kosovo online)

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