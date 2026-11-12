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U Osnovnom sudu u Prištini danas je prekinuto pripremno ročište u slučaju Stefana Radulovića, koga tužilaštvo tereti za umešanost u dešavanjima u Banjskoj 2023 godine, nakon što je odbrana zatražila da se optužnica i materijalni dokazi dostave optuženom u štampanoj verziji.

Tužilac u ovom slučaju je rekao da su optužnica i materijalni dokazi dostavljeni advokatima i optuženom, na šta je advokat Nebojša Vlajić kazao da su dostavljeni elektronskim putem i zatražio da se dostave optuženom u štampanoj verziji.

Tužilac se obavezao da će optuženom dostaviti spise i materijalne dokaze u pisanoj verziji. Iz tog razloga je sudsko veće prekinulo današnje pripremno ročište, dok će naredno biti zakazano naknadno.

Stefan Radulović je uhapšen u aprilu ove godine na prelazu Merdare zbog, kako je saopštilo Specijalno tužilaštvo, sumnje da je umešan u teška krivična dela, uključujući dela protiv nacionalne bezbednosti i ustavnog poretka. On se sumnjiči za krivična dela „izvršenje terorističkog akta“ i „teška krivična dela protiv ustavnog poretka i bezbednosti Republike Kosovo“.

Tužilaštvo je u oktobru podiglo optužnicu protiv Radulovića zbog navodnog učešća u sukobu u Banjskoj kod Zvečana u septembru 2023. godine.

Optužnica za slučaj Banjska obuhvata 45 osoba, a sud je odbio predlog tužilaštva da se osobama iz optužnice koje nisu dostupne pravosudnim institucijama na KiM sudi u odsustvu. U ovom slučaju su Vladimir Tolić i Blagoje Spasojević osuđeni na doživotne kazne zatvora, a Dušan Maksimović na 30 godina zatvorske kazne.