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Kancelarija za Kosovo i Metohiju najoštrije je osudila kamenovanje Hrama Svetog proroka Ilije u Cernici, pri čemu su polomljeni crepovi i prozor na zvoniku, a kamenice su bacane i sa namerom da se ošteti crkveno zvono, ocenjujući da je reč o aktu verskog ekstremizma i netrpeljivosti.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju navodi da se incident dogodio u trenutku novih, kako navode, nasrtaja institucija u Prištini na prava i slobode koje su hramovima Srpske pravoslavne crkve zagarantovane na Kosovu.

U saopštenju se navodi da su na crkvi polomljeni crepovi i prozor na zvoniku, kao i da su kamenice bacane sa namerom da se ošteti crkveno zvono.

Iz Kancelarije za KiM ističu da je napad posebno zabrinjavajući jer se dogodio uoči praznika Svetog Stefana Dečanskog, koji srpski narod, posebno na Kosovu, obeležava kao veliki praznik.

"Zbog toga ovakav napad ima sve elemente verske mržnje i netrpeljivosti i kao takav mora biti tretiran i od predstavnika međunarodne zajednice", navodi se u saopštenju.