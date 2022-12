"ZAPAD NAM NE PRAŠTA NEUVOĐENJE SANKCIJA RUSIJI" Diplomata Branković: Traže da sklonimo barikade, a zauzvrat ne nude ništa (VIDEO)

Trilateralni sastanak održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika republike sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom i zamenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Gabrijelom Eskobarom vodjen je na temu smanjenja tenzija i uklanjanju barikada na Kosovu i Metohiji.

Na ovu temu govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije Branko Branković, dugogodišnji diplomata i ambasador i pukovnik Ljubinko Đurković.

Povodom podnošenja zahteva Prištine za kandidaturu tzv. Kosova za pridruživanje Evropskoj Uniji, Branković je rekao:

- To je jedna politička šarada u režiji EU i mnogih na liniji konstantnog uznemiravanja Srbije, jer oni ne mogu da nam oproste neuvođenje sankcija Rusiji. Oni su podneli taj zahtev, međutm postavlja se pitanje da li će to uopšte doći na dnevni red. Imamo pet zemalja članica koje nisu priznale Kosovo.

foto: Kurir televizija

Taj pritisak koji su SAD vršile na rumunsku vlast, kojem sam lično svedočio je nezapamćen među "prijateljima". Bio bih vrlo neprijatno iznenađen kada bi bilo koja od ovih zemalja rekla: "Hajde da to stavimo na dnevni red" - rekao je Branković.

Đurković je istakao važnost uljučivanja Rusije i Kine u diplomatske aktivnosti vezane za Kosovo i Metohiju.

- Srbija bi trebalo da pojača diplomatsku aktivnost i da u ceo ovaj proces uvede Rusiju u Kinu što je teško, ali treba biti uporan. Mora se preuzeti rizik i odgovornost u cilju pobede.

foto: Kurir televizija

- Treba insistirati da zapad ispoštuje sve dokumente koje su sami zapadni zvaničnici doneli, naročito Rezoluciju 1244. Moramo da budemo obazrivi, da ne držimo prst na obaraču, ali da nam diplomatska i svaka druga sila budu pri ruci i da je u određenom trenutku efikasno upotrebimo.

Branković je izrazio uverenje da se čvrst stav koji Srbija ima po pitanju kosovske politike poštuje od strane međunarodnih faktora.

- Čvrst stav koji mi imamo se jako poštuje. Sinoć je već Eskobar rekao da moramo sve da uradimo kako bi se primenjivao briselski sporazum. S druge strane, on traži da se skinu barkade. Mi bismo na to mogli da kažemo: "Izvini, daj nešto za to, pa ćeš da dobješ i to." Kakvog oni legitimiteta imaju da od nas traže barikade i ovo i ono i da mi prihvatimo neki imaginarni francusko nemački predlog? Kad vidimo kako se poštuju postojeći sporazumi ko nam garantuje da će i to sa ispune? - istakao je Branković.

Đurković je izrazio bojazan da bi srpska strana mogla da napravi iznuđeni potez koji bi se iskoristio za osudu Srbije za situaciju na KiM.

- Bojim se da se ne napravi neki eksces tako da mi budemo prinuđeni da reagujemo, a da to onda bude iskorišćeno za osudu Srbije, kao što je bilo u Račku, na primer. Potrebno nam je strpljenje, a opet spremnost da se odgovori na svaki izazov - zaključio je Đurković.

