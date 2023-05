IMA PLAVE PANTALONE I ŽUTE CIPELE, U RUKAMA VREĆU I KIŠOBRAN: Snaja Jelena o potrazi za deverom, nestao kad je pošao u jagorčevinu

ŠTRPCE - Potraga za nestalim dvadesetdevetogodišnjim mladićem G. K. iz sela Gornja Bitinja u opštini Štpce traje već treći dan. G. K. je poslednji put viđen u petak 12. maja kada je od kuće krenuo u obližnje brdo u berbu jagorčevine.

Potraga je i danas krenula u prepodnevnim satima iz zaseoka Simanovce gde mladić živi, a osim policije, meštana, lokalnih udruženja, u njoj učestvuju i pripadnici kosovskih bezbednosnih snaga, koji teren pretražuju na "kvadovima", kao i pripadnici kosovske službe za šumsku pretragu i spasavanje.

Snaja G.K. Jelena K. ističe da su, videvši da se nije vratio, u večernjim časovima slučaj prijavili Policijskoj stanici u Štrpcu, nakon čega je krenula potraga za njim, javlja Kosovo online.

"On je otišao da bere jagorčevinu, i do 18 časova je trebao da se vrati da to proda, ali se nije vratio. Pozvali smo rođaka i rekli mu da se on nije vratio, te je rođak rekao da će proveriti u njegovoj vikendici. Čekali smo još sat i pošto ga i on nije video, odlučili smo sa njegovim bratom da pozovemo policiju. Policija je stigla, a njegova braća su odmah krenula u potragu, kao i moji sinovi. Nismo ga našli evo već treći dan", istakla je Jelena.

Ona dodaje da mu ovo nije bio prvi put da ide u berbu lekovitog bilja, jer se time bavi godinama unazad.

Direktor javnih službi opštine Štrpce Siniša Budurić ističe da se za mladićem traga već tri dana, i da je do sada pretražen teren oko kuće mladića i reonima sela Gornja Bitinja, Sušiće i Berevce, a da se sada pretražuju lokacije prema mestu Koštanjevo.

"Već tri dana neprekidno se traga za njim. U akciju su uključeni policija, lokalna samouprava, Vatrogasna jedinica opštine Štrpce, Šumarska jedinica opštine Štrpce, članovi Planinarskog udruženja “Uspon”, Gorska služba spasavanja, Sektor za vanredne situacije, KBS, kao i mnogi građani koji su se dobrovoljno prijavili za pretragu terena", istakao je Budurić.

Prema rečima porodice, mladić je u trenutku nestanka na sebi nosio plavu jaknu, plave pantalone i žute cipele, a u rukama je imao vreću i kišobran.

