PROSVETNI RADNICI U ŠTRPCU U REDU ISPRED POŠTE: Naše zarade su uplaćene, ali ne možemo da ih podignemo (VIDEO)

Prosvetni radnici iz opštine Štrpce okupili su se ispred Pošte kako bi podigli novac koji im je uplaćen na račune, ali to ni danas nisu uspeli, jer nema dinara. Ističu da je situacija izuzetno teška posebno zbog činjenice da žive u najudaljenijoj opštini i da im do najbližeg bankomata u centralnoj Srbiji treba više od 100 kilometra u jednom pravcu.

Učiteljica Veselinka Stojanović kaže za Kosovo onlajn da je i danas pokušala da podigne platu kako bi prehranila dvoje dece, ali da u tome nije uspela.

„Došla sam u nadi da uzmem koji dinar kako bi mogli da preživimo ove teške dane. Ja sam majka dvoje dece i nažalost kao što i sami znate vlada teška situacija što se tiče nestašice dinara. Mi drugih primanja nemamo sem ovih koje dobijam na osnovu mog posla, i situacija je jako teška. Nadam se da će uskoro biti nađeno neko rešenje i da ćemo imati donekle pristojan život. Mislim da je nelogično da u 21. veku nemamo elementarna ljudska prava. Ne tražimo previše već samo ono što nam pripada, neka se zapita i međunarodna zajednica i svi koji su uključeni u rešavanje ovog našeg problema da se ovo što pre reši i da krenemo koliko toliko normalno da nastavimo sa životom“, kazala je Stojanović.

Direktor Osnovne škole „Staja Marković“ u Štrpcu Čedomir Nikolić ističe da su im plate na vreme uplaćene na račune, ali da nisu u mogućnosti da ih podignu jer nema dinara. Ističe da im ova situacija teško pada, ali da je najteže najugroženijim kategorijama stanovništva.

„Naše zarade su uplaćene pre dva dana, a mi nikako ne možemo da podignemo naš novac. Nije problem samo u našim zaradama i podizanju našeg novca, lično smatram da je mnogo veći problem za one ugroženije kategorije a to su penzioneri, socijalne kategorije, ljudi koji zaista nemaju mogućnost ni fizički da odu na teritoriju centralne Srbije kako bi podigli svoj novac i preživeli na KiM“, kazao je Nikolić.

Profesorka engleskog jezika Zvezdana Stevanović ističe da se nalaze u izuzetno teškoj situaciji posebno jer žive u najudaljenijoj opštini.

„Želim da napomenem da smo u izuzetno teškoj situaciji, jer osnovna sredstva za život nije moguće podići. Svi mi imamo malu decu i treba ih prehraniti, a to nije moguće uraditi bez primanja. Želim da napomenem da smo mi najudaljenija sredina ovde na Kosovu i da je izuzetno teško otići do prvog bankomatra i podići platu kako su to zamislili predstavnici ove vlasti, a i svako od nas radi svaki dan u nastavi i nemoguće je ostaviti posao i otići da podigneš platu, jer bi tako izgubili radni dan. Korisnici socijalne pomoći i penzioneri nemaju toliko velika primanja da bi išli van Kosova da podižu primanja jer bi pola tih primanja potrošili putem. Nadam se da će se ova situacija rešiti kako bi se život vratio u normalu“, kazala je Stevanović.

