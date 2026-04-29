Srpska lista saopštila je da je ispisivanje grafita "UČK" na zidu porodične kuće Jovanovića u selu Mogila u opštini Vitina dodatno uznemirilo srpsku zajednicu i da predstavlja jasan primer atmosfere u kojoj se Srbi danas nalaze.

Srpska lista je upozorila da takvi postupci nisu izolovani slučajevi, već doprinose osećaju nesigurnosti i straha među srpskim narodom.

- Postavljamo pitanje nadležnima i međunarodnim predstavnicima da li smo svedoci početka još jedne političke kampanje u kojoj se nesposobnost i izostanak konkretnih rezultata pokušavaju sakriti podizanjem tenzija i izazivanjem nestabilnosti među našim sugrađanima? Kako je moguće da se srpska omladina hapsi zbog navijačkih majica a napadači na Srbe i njihovu imovinu po pravilu ostaju nepoznati? - pitaju iz Srpske liste.

Ukazuju da se, umesto da se građanima ponude rešenja za svakodnevne probleme, svedoči potezima koji dodatno produbljuju nepoverenje i strah, posebno među srpskim narodom.

Srpska lista napominje da ovakva politika ne vodi dijalogu, već produbljuje podele i stvara prostor za sticanje jeftinih političkih poena preko leđa Srba.

- Srpska lista poziva međunarodnu zajednicu da uloži dodatne napore i preduzme konkretne, preventivne aktivnosti kako bi se sprečila dalja eskalacija situacije. Neophodno je jasno i nedvosmisleno reagovati na svaki pokušaj destabilizacije i zaštititi prava i bezbednost srpskog naroda - navodi se u saopštenju.

Poručuje se i da mir, stabilnost i dijalog nemaju alternativu.

- Svako drugačije delovanje predstavlja korak unazad i rizik koji niko ne sme da ignoriše - zaključuje se u saopštenju.

Kurir.rs/ Kosovo online

