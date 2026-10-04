vremenska prognoza
BAŠ JE ZAZIMILO UJUTRU! U Srbiji u 7 sati izmereno čak MINUS 4! Još dva grada bila u minusu a ovaj tačno na nuli! Šta nas čeka narednih dana (FOTO)
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Sutra, u ponedeljak, i u prvoj polovini naredne sedmice bez promene - stabilno vreme uz izražen dnevni hod temperature, najavio je RHMZ.
Jutra hladna, ponegde sa prizemnim mrazem, a po kotlinama južne Srbije i sa uslovima za slab mraz na 2 metra. Tokom dana toplo sa najvišom temperaturom od 22 do 26, sredinom naredne sedmice i do 28!
Do srede (07.10.) preovlađivaće sunčano, a od četvrtka (08.10.) umereno do znatno oblačno, ponegde sa kišom i uz porast jutarnjih temperatura.
Temperature jutros u 7 časova
Foto: RHMZ Printscreen
Kurir.rs
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