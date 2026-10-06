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Ekipe Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac u poslednja 24 sata izašle su na 40 terena, 26 tokom dana i 14 tokom noći.

- U ambulanti je za to vreme pregledana 41 odrasla osoba, 23 tokom dana i 18 tokom noći. Lekari su intervenisali i devet puta na javnom mestu - kazali su za RINU u kragujevačkom ZUM.

Tokom dana lekarima su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, srčani bolesnici i astmatičari. Noću su opet preovladavali pacijenti sa visokim pritiskom i astmatičari, a pomoć su tražili i oni sa povišenom temperaturom.