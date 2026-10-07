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Krava sa teletom kao najlepši i najvredniji poklon za dvojicu dečaka!

Vladimirka sa dvojicom maloletnih sinova u Zvijezdu, živi jako skromno. Jedan pohađa osmi, a drugi treći razred osnovne škole. Ima i starijeg sina iz prvog braka, koji radi kao konobar na Zlatiboru.

Zato joj je pomoć koja je stigla u domaćinstvo od velikog značaja. Kravu je držala i ranije, pa će donacija omogućiti porodici da ponovo ima sopstveno grlo i da se bavi stočarstvom.

prijepoljsko selo Zvijezd Foto: RINA

U vremenu kada Vladimirka Petrić, samohrana majka iz prijepoljskog sela Zvijezd, sa dvojicom maloletnih sinova živi od svega desetak hiljada dinara dečjeg dodatka i povremenih dnevnica, solidarnost komšija i prijepoljskih privrednika vratila je nadu ovom domaćinstvu. Najpre im je obnovljena štala, a sada je u njihovo dvorište stigla i krava sa teletom – poklon ljudi koji su želeli da porodici pomognu da sopstvenim radom obezbedi sigurniju egzistenciju.

- Hoću da se zahvalim svim donatorima koji su pomogli, kao i donatoru koji je obezbedio kravu. Hvala svima, poručila je Vladimirka, dodajući da bi joj mnogo značilo i da ponovo ostvari pravo na socijalnu pomoć.

1/4 Vidi galeriju Krava sa teletom najlepši i najvredniji poklon za dva dečaka Foto: RINA

Da život na selu nije lak najbolje zna njen sin Rade Petrić, učenik osmog razreda, koji svakog jutra peške odlazi u školu na Seljašnici. I pored toga, Rade želi da pomaže majci i da zajedno sa porodicom brine o domaćinstvu.

- Želim da se zahvalim donatorima za štalu i donatorima za kravu. Pomagaćemo brat, majka i ja, rekao je Rade.

- Ranije sam primala socijalnu pomoć i dečji dodatak, ali sam u međuvremenu izgubila pravo na socijalnu pomoć, pa sada mesečno primam svega oko 10.000 do 11.000 dinara. Da bih obezbedila dodatni novac za porodicu, odlazim i u nadnicu, najčešće na sezonske poslove. Idem u dnevnicu, u maline, išla sam i u šljive. Teško je. Neki ljudi to ne razumeju, ali je zaista teško, kaže Vladimirka za RINU.

Angažovali se vredni Prijepoljci, predsednik opštine, mesne zajednice...

Predsednik Mesne zajednice Zvijezd Radoman Petrić kaže da je čitava akcija potekla upravo od ljudi iz ovog kraja, nakon što su videli želju porodice, a posebno dečaka, da ostanu na svom ognjištu i bave se poljoprivredom i stočarstvom.

- Ova dva dečaka su jako vredna i izrazili su želju da ostanu ovde, na ovim prostorima, i da se bave poljoprivredom i stočarstvom. Pokrenuli smo akciju, skupili nešto novca i renovirali im štalu. Nakon toga razgovarali smo i sa predsednikom opštine o tome kako još možemo da pomognemo, kazao je Petrić, zahvalivši svim donatorima koji su se uključili u akciju.

U pomoć se uključio i predsednik opštine Prijepolje Drago Popadić, a sredstva za nabavku krave sa teletom obezbeđena su uz pomoć prijepoljskih privrednika, mahom sa Kolovrata.

Popadić je istakao da je posebno važno što porodica želi da ostane na selu i da svojim radom gradi budućnost na porodičnom imanju.

- Oni hoće da ostanu na selu i na svom ognjištu. Izrazili su želju da im nabavimo kravu i, zahvaljujući privrednicima sa Kolovrata, kojima se ovom prilikom posebno zahvaljujem, obezbedili smo sredstva. Od našeg domaćina iz Prijepolja nabavili smo kravu sa teletom i danas smo je doveli ovoj porodici, rekao je Popadić.

On je najavio da pomoć neće stati na ovoj akciji i da će se sagledati šta je još potrebno porodici.