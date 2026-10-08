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LOZNICA – Nedaleko od pružnog prelaza u Loznici, na šabačkom putu, u sredu je došlo do nesvakidašnje saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali putnički voz i uparkirani automobil.

Prema nezvaničnim informacijama, vozilo je bilo na parkingu, ispred jednog objekta za pripremu hrane, ali, po svemu sudeći, preblizu koloseku pa ga je prilikom izlaska iz železničke stanice voz na realaciji Loznica-Beograd, zakačio za desnu, prednju stranu i pričinio materijalnu štetu.

Povređenih nije bilo, a nakon nesreće na ovoj deonici železnički saobraćaj je bio u prekidu.

Kurir.rs

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