Srbija
GORI ŠUMA KOD ČAČKA: Izbio veliki požar u selu Vidova, širi se oblak gustog dima - na licu mesta tri vatrogasne ekipe (FOTO)
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Tokom popodnevnih sati u selu Vidova kod Čačka izbio je veliki požar na otvorenom prostoru. Na lice mesta odmah su upućene vatrogasne jedinice.
Prema prvim informacijama gori šuma u blizini železničke pruge koja prolazi kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru i ovo mesto.
Foto: RINA
- Na lice mesta upućene su tri ekipe vatrogasaca. Ogroman oblak dima vidi se iz naših kuća. Nadamo se da će plamen biti brzo lokalizovan, kaže za RINU jedan od meštana.
Foto: RINA
Za sada nije poznato koliku površinu je požar zahvatio, niti šta je tačno uzrok požara.
Kurir.rs/RINA
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