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Tokom popodnevnih sati u selu Vidova kod Čačka izbio je veliki požar na otvorenom prostoru. Na lice mesta odmah su upućene vatrogasne jedinice.

Prema prvim informacijama gori šuma u blizini železničke pruge koja prolazi kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru i ovo mesto.

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Foto: RINA

- Na lice mesta upućene su tri ekipe vatrogasaca. Ogroman oblak dima vidi se iz naših kuća. Nadamo se da će plamen biti brzo lokalizovan, kaže za RINU jedan od meštana.

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Foto: RINA

Za sada nije poznato koliku površinu je požar zahvatio, niti šta je tačno uzrok požara.

Kurir.rs/RINA

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