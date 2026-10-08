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Pre 150 godina u Kruševcu je započela priča o humanosti, solidarnosti i pomoći ljudima u nevolji. Priča koju su kroz decenije gradile brojne generacije, a koja i danas traje sa istom snagom i misijom. Svečanom akademijom u Kruševačkom pozorištu, Crveni krst Kruševac obeležio je veliki jubilej.

Prisutne je najpre pozdravila predsednica Crvenog krsta Kruševac dr Radmila Damjanović:

1/6 Vidi galeriju Svečana akademija povodom 150 godina postojanja Crvenog krsta Kruševac Foto: Kurir/Ž.M.

„Tokom ovih 150 godina, tu ideju nosile su generacije. Neke su ostavile imena u dokumentima i istoriji, neke nisu, ali što je najvažnije ostala su dela i trag ljudi koji su negovali ranjene i bolesne, davali krv, obučavali mlade da brinu o starima i siromašnima i bili uz sugrađane onda kada je bilo potrebno. Zato je zadatak da iskustvo starijih generacija spojimo sa znanjem, energijom i idejama novih, da budemo spremni i prisutni, prepoznamo potrebe ljudi i odgovaramo na njih odgovorno i stručno. Moramo otvoriti prostor mladima da postanu volonteri, učestvuju, uče i kroz iskustvo otkriju vrednost pomaganja. Upravo su generacije mladih koje dolaze dokaz da nećemo stati na 150 godina. A mladima i generacijama koje dolaze želim da poručim: vrata Crvenog krsta su uvek otvorena, dođite, učite i pokrenite druge, i pokažite da se dobrota ne podrazumeva već se dobrota čini.“

Prof. Dragan Radovanović, predsednik Crvenog krsta Srbije, podsetio je na istorijat ove humanitarne organizacije:

„Čitave godine je obeležavanje 150 godina Crvenog krsta u Srbiji, koji je nastao 1876. kao jedno od prvih društava na ovim prostorima. Takođe, jedno smo od najstarijih nacionalnih društava i funkcionišemo i trajemo 150 godina bez prekida. Među 35 odbora društva Crvenog krsta Kneževine Srbije, bio je i Crveni krst Kruševca, koji je nastao kao jedna od prvih organizovanih podružnica našeg društva i od tad traje ovoliko služeći narodu.

Saradnja je odlična, imamo dobar, razvijen, kompetentan i efikasan Crveni krst u Srbiji sa velikom bazom volontera, što je mera uspešnosti kvaliteta rada. Što bolje, uspešnije i transparentnije radite, to više privlačite ljude. Poruka je jednostavna i ponavljamo je čitave godine: Crveni krst je narod i narod je Crveni krst, zato trajemo 150 godina.“

Slobodan Antić, sekretar kruševačke organizacije je rekao da imaju više od 500 aktivnih volontera u svojoj bazi, od kojih je više od polovine mladih. „Zahvalio bi se svim našim predstavnicima koji su pomogli da se Crveni krst izgradi bukvalno od temelja i da dođe do prvih 150 godina, a na nama i našim naslednicima je da tih 150 godina opravdamo i da ubuduće nastavimo da negujemo tradiciju dobrovoljnog davalaštva krvi, volonterizma i 7 osnovnih principa Crvenog krsta kojima se rukovodimo u radu.“

U ime grada Kruševca, veliki jubilej čestitao je gradonačelnik Ivan Manojlović: “Crveni krst je mnogo više od organizacije. On je deo istorije ovog grada. Kroz ratove, bolesti, siromaštvo, prirodne katastrofe, izbeglištvo, velike društvene promene i svakodnevne životne teškoće, Crveni krst Kruševac bio je tamo gde je bilo najpotrebnije. I danas nastavlja misiju kroz dobrovoljno davalaštvo krvi, prvu pomoć, delovanje u nesrećama, socijalnu zaštitu, brigu o starima, rad sa mladima, zdravstveno – preventivne aktivnosti i druge programe. Zato dugujemo zahvalnost svim generacijama volontera koji su decenijama nosili ovu ideju, ali i mladima koji danas preuzimaju tu odgovornost. Crveni krst Kruševac i dalje će biti mesto gde se spajaju humanost i hrabrost, znanje i solidarnost, iskustvo i mladost.“

Na Svečanoj akademiji podeljena su priznanja zaslužnim organizacijama i pojedincima. Povelja humanosti dodeljena je Gradu Kruševcu, a nagradu je primila načelnica Gradske uprave Vesna Anđelić.