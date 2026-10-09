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Seoski park u Silbašu u subotu, 10. oktobra, biće mesto susreta ljubitelja tradicionalne pripreme ribljih specijaliteta i takmičarskog kuvanja.

"Zlatni kotlić Vojvodine" je gastronomsko-turistička manifestacija koju ove godine organizuje Udruženje "Ovca fest" iz Silbaša, uz pokroviteljstvo Turističke organizacije Vojvodine.

Na manifestaciji učestvuju takmičarske ekipe koje prijavljuju opštinske turističke organizacije, predstavljajući svoje sredine kroz tradicionalne ukuse i veštine pripreme ribljih specijaliteta.

Program počinje u 12 časova, kada je predviđeno okupljanje ekipa i prijava takmičara, dok će svečano otvaranje manifestacije biti održano u 12.30 časova.

Takmičarski deo programa biće posvećen pripremi dva tradicionalna riblja specijaliteta. Od 13 do 14.30 časova ekipe će kuvati riblji paprikaš, a uzorci za ocenjivanje predaju se najkasnije do 14.45 časova. Nakon toga, od 14 do 15.30 časova, kuvaće se riblja čorba, dok je rok za predaju uzoraka do 15.45 časova.

O najboljim pripremljenim jelima odlučivaće stručni žiri, a nakon ocenjivanja uslediće dodela nagrada od 17 do 17.30 časova.

"Zlatni kotlić Vojvodine" je prilika da se na jednom mestu predstave različite gastronomske tradicije i recepti karakteristični za vojvođanski prostor.

Kurir.rs/Dnevnik/RTV

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