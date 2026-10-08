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Ravnica više nije ista. Tamo gde su godinama dominirale porodične kuće, dvorišta i široki, mirni prostori, sve češće se pojavljuju nove zgrade, savremeni stambeni kompleksi i čitave nove ulice.

Stara Pazova i okolna naselja poslednjih godina prolaze kroz jedan od najintenzivnijih perioda urbanog razvoja, a sa njim se menjaju i navike, potrebe i slika života ovog dela Srema.

– Blizina Beograda i Novog Sada, razvijena privreda i veliki broj novih radnih mesta učinili su opštinu Stara Pazova privlačnom za život. Dolaze mlade porodice, radnici, menadžeri, ali i ljudi koji žele da život u velikom gradu zamene mirnijim okruženjem, a da istovremeno ostanu blizu poslovnih centara. Taj priliv stanovništva najvidljiviji je na tržištu nekretnina – priča za novosadski Dnevnik predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović.

1/4 Vidi galeriju Stara Pazova Foto: Youtube Printscreen, NemanyaIam

Kolika je cena kvadrata

Cena stambenog kvadrata u opštini kreće se oko 1.371 do 1.437 evra, što je za 10 odsto više nego godinu dana ranije. Novogradnja i savremene kuće u nizu u Staroj i Novoj Pazovi dostižu cene od oko 1.500 do 1.600 evra po kvadratnom metru, dok je velika potražnja i za stambenim prostorom u Starim Banovcima, posebno zbog blizine Dunava, škola, vrtića i industrijskih zona.

Raste i tržište zakupa. Naime, velika fluktuacija stanovništva i dolazak ljudi zbog posla podstakli su tražnju za stanovima i poslovnim prostorom, pa se prosečna cena zakupa stanova kreće oko 6,77 evra po kvadratnom metru mesečno.

Prema podacima lokalne samouprave, trenutno je u izgradnji više hiljada stanova, a svi se prodaju. Iza svakog novog stana dolazi i nova porodica, a sa njom i deca, te se pitanje urbanizacije više ne završava na građevinskim parcelama.

– Jedan od najvećih izazova sa kojima se lokalna samouprava suočava jeste obezbeđivanje dovoljno mesta u vrtićima i školama, ali i stvaranje više prostora za decu, i tu mislim na parkove, igrališta i sportske sadržaje.

Osnovna škola „Boško Palkovljević Pinki“ u Staroj Pazovi ima oko 920 učenika, što je čini najvećom školom u Staroj Pazovi i drugom po veličini na teritoriji cele opštine. Zbog njene veličine i potrebe za modernizacijom, u toku je velika rekonstrukcija, vredna više od 500 miliona, koju samostalno finansira Opština. Dok traju radovi, učenici su izmešteni u objekat vrtića koji je za tu namenu izgrađen – ističe naš sagovornik.

Između ravnice i novog života

Stara i Nova Pazova, kao i Stari i Novi Banovci, poslednjih godina doživljavaju snažnu stambenu ekspanziju. Posebno se menjaju Stari Banovci, gde se jedan deo naselja ubrzano urbanizuje, dok se istovremeno nastoji da se sačuva karakter ravničarskog prostora.

Zato je visina novih zgrada ograničena na četiri sprata plus potkrovlje. Nova gradnja zahteva i jaču infrastrukturu. Za nove objekte uslov je rešena kanalizacija, a zbog pritiska na vodovodnu mrežu uvedeni su rezervoari za pijaću vodu. U Staroj i Novoj Pazovi u toku je i zamena azbestnih vodovodnih cevi, vredna oko 700 miliona dinara, koju opština finansira iz sopstvenog budžeta.

Planira se i izgradnja fabrika vode. Razvijaju se i druga naselja. Golubinci dobijaju novu infrastrukturu, vrtić, školu, sportsku salu i Dom kulture, Krnjaševci beleže privredni rast, dok Belegiš i Surduk sve više privlače kupce iz Beograda zainteresovane za život bliže Dunavu i prirodi.

Isto je i sa Novom Pazovom

Ništa manje impresivan nije ni podatak iz Nove Pazove. Osnovna škola „Nikola Tesla“ ove školske godine ima čak osam odeljenja prvog razreda. To su brojke koje najbolje pokazuju koliko se struktura stanovništva promenila. Ulaganja u obrazovanje podrazumevaju i izgradnju novih objekata, pa su tako izgrađene dve nove škole, i to u Belegišu i Novim Banovcima, dok su u brojnim naseljima unapređivani i drugi javni sadržaji.