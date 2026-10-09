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Bračni par iz Vranja na auto-putu Vranje-Beograd na Koridoru 10 doživeo je baš neprijatno iskustvo kada se bahati vozač koji je preticao njihovo vozilo bukvalno zalepio za njih, ne obraćajući pažnju na rastojanje između svog i vozila koje pretiče.

Foto: Kurir/T.S.

- I pored duplih traka u jednom smeru zbog kojih je vožnja daleko bezbednija nekima i to nije dovoljno. Sa suprugom često putujemo iz Vranja za Beograd i nismo do sada imali nikakvih problema. Putovanje prethodnog vikenda nas je ipak upozorilo da na putu morate uvek biti oprezni, jer ne znate koliko su odgovorni ostali vozači koji vam dolaze u susret, kao i oni koji vas pretiču.

Vaše poštovanje saobraćajnih propisa nije dovoljno, ukoliko se pravila ne pridržavaju i ostali učesnici u saobraćaju - ističe Slobodan.

On kaže da ga je šokiralo preticanje nesavesnog vozača koji je upravljao džipom inostranih tablica.

Foto: Kurir/T.S.

Zauzeo pola moje trake tako da je razmak između vozila bio svega desetak centimetara

- Nije problem što pretiče ima saobraćajnu traku za preticanje, već je problem što je u preticanju zauzeo pola moje trake kojom sam se kretao tako da je razmak između vozila bio svega desetak centimetara. Projurio je u velikoj brzini pored nas, a ja sam bio prinuđen da pređem čak i u zastavnu traku kako bi izbegao siguran kontakt. Sa suprugom smo se bukvalno zaledili, a ona je izustila „gde žuriš čoveče“, misleći na vozača crnog džipa. Kasnije smo primetili da se radi o grupi vozila. Pretpostavljamo da su se strani državljani vraćali sa letovanja u Grčkoj. U kakvom su stanju upravljali vozilima teško je reći. Pored njih bilo je i bajkera. Ovakvu scenu doživeli smo na putu od Jagodine ka Beogradu prethodnog vikenda - objašnjava Slobodan S. Iz Vranja.

Foto: Kurir/T.S.

Pamet u glavu da ne dođe do nesreće