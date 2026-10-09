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Završene radove na zaštiti sela Bradić od velikih voda reke Jadar obišli su danas Goran Puzović, direktor JVP "Srbijavode", i Dragana Lukić, gradonačelnica Loznice. Oni su, zajedno sa meštanima, prisustvovali i demonstraciji postavljanja mobilne opreme za odbranu od poplava.

Lukićeva je podsetila da je JVP "Srbijavode" od 2020. do 2026. godine na teritoriji Loznice realizovalo niz projekata u cilju zaštite od poplava i uređenje vodotokova, kao što je sistem zaštite od velikih voda reke Drine u Jelavu i Lipničkom Šoru u zoni brze saobraćajnice, čime su, pre svega, građani zaštićeni od poplava, a sačuvana je i infrastruktura.

1/5 Vidi galeriju Zaštita lozničkog sela Bradić od poplava Foto: Kurir/T.I.

- Obavljeni su i radovi na uređenju oštećenog dela desne obale Drine. Na Jadru je uređeno korito u selioma Bradić, Veliko Selo i Draginac, izgrađene su dve deonice u zoni mosta u Dragincu i Velikom Selu, pri čemu je jedan bio odnet u poplavi 2014, a drugi bio apsolutno nebezbedan za prelaz građana. Na Štiri je povećan proticajni protok reke, uređeno korito i svi radovi izvedeni u našem gradu odnosili su se i na naseljena mesta, tako da smo radili od Jelava, Lipničkog Šora, Velikog Sela, Draginca do samog gradskog područja. To je važno pre svega radi zaštite stanovništva, imovine i infrastrukture i Loznica ovo ne bi mogla bez podrške države i "Srbijavoda". Nećemo ovde stati i nastavićemo dalje, slušajući pre svega potrebe naših građana – izjavila je ona.

Puzović je podsetio da je u aprilu 2025. ovo mesto bilo pod vodom, a ljudi u Bradiću uplašeni, i da im je tada rečeno da će biti zaštićeni od velikih voda Jadra.

- U oktobru tri godine kasnije smo kod zaštitnog sistema koji smo napravili, više od 300 metara nasipa koji brani Bradić od velikih voda. Primenili smo i jedno novo tehničko rešenje na putu koji ide kroz selo, da ne pravimo objekte koji će remetiti komfor ljudi, ali kad nailazi velika voda, u roku od sat i po vremena mobilnom opremom put zatvorimo, a kad se Jadar povuče, nastavljamo normalan život. Grad Loznica i ''Srbijavode'' imaju dobru saradnju, dugo radimo zajedno, slušamo šta narod tišti, i trudimo se da u nekom normalnom vremenu, poštujući sva pravila struke i zakone, gradimo objekte koji štite imovinu i živote naših ljudi i nastavićemo da radimo to i dalje – kazao je on i zahvalio se meštanima Bradića što su dopustili da koristie deo njihovih njiva da bi uradili ovaj objekat i to ocenio kao dobar primer saradnje lokalne samouprave.