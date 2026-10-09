NOVI NASIP KAO ODBRANA OD JADRA: Zaštita lozničkog sela Bradić od poplava (FOTO)
Završene radove na zaštiti sela Bradić od velikih voda reke Jadar obišli su danas Goran Puzović, direktor JVP "Srbijavode", i Dragana Lukić, gradonačelnica Loznice. Oni su, zajedno sa meštanima, prisustvovali i demonstraciji postavljanja mobilne opreme za odbranu od poplava.
Lukićeva je podsetila da je JVP "Srbijavode" od 2020. do 2026. godine na teritoriji Loznice realizovalo niz projekata u cilju zaštite od poplava i uređenje vodotokova, kao što je sistem zaštite od velikih voda reke Drine u Jelavu i Lipničkom Šoru u zoni brze saobraćajnice, čime su, pre svega, građani zaštićeni od poplava, a sačuvana je i infrastruktura.
- Obavljeni su i radovi na uređenju oštećenog dela desne obale Drine. Na Jadru je uređeno korito u selioma Bradić, Veliko Selo i Draginac, izgrađene su dve deonice u zoni mosta u Dragincu i Velikom Selu, pri čemu je jedan bio odnet u poplavi 2014, a drugi bio apsolutno nebezbedan za prelaz građana. Na Štiri je povećan proticajni protok reke, uređeno korito i svi radovi izvedeni u našem gradu odnosili su se i na naseljena mesta, tako da smo radili od Jelava, Lipničkog Šora, Velikog Sela, Draginca do samog gradskog područja. To je važno pre svega radi zaštite stanovništva, imovine i infrastrukture i Loznica ovo ne bi mogla bez podrške države i "Srbijavoda". Nećemo ovde stati i nastavićemo dalje, slušajući pre svega potrebe naših građana – izjavila je ona.
Puzović je podsetio da je u aprilu 2025. ovo mesto bilo pod vodom, a ljudi u Bradiću uplašeni, i da im je tada rečeno da će biti zaštićeni od velikih voda Jadra.
- U oktobru tri godine kasnije smo kod zaštitnog sistema koji smo napravili, više od 300 metara nasipa koji brani Bradić od velikih voda. Primenili smo i jedno novo tehničko rešenje na putu koji ide kroz selo, da ne pravimo objekte koji će remetiti komfor ljudi, ali kad nailazi velika voda, u roku od sat i po vremena mobilnom opremom put zatvorimo, a kad se Jadar povuče, nastavljamo normalan život. Grad Loznica i ''Srbijavode'' imaju dobru saradnju, dugo radimo zajedno, slušamo šta narod tišti, i trudimo se da u nekom normalnom vremenu, poštujući sva pravila struke i zakone, gradimo objekte koji štite imovinu i živote naših ljudi i nastavićemo da radimo to i dalje – kazao je on i zahvalio se meštanima Bradića što su dopustili da koristie deo njihovih njiva da bi uradili ovaj objekat i to ocenio kao dobar primer saradnje lokalne samouprave.
Bradić je selo koje se gotovo redovno pri jačim padavinama nalazilo na udaru Jadra koji bi plavio njive, a često pretio i domaćinstvima. Kako je danas rekla jedan od meštanki koja ovde živi 45 godina do sada je tri puta zbog Jadra morala da baci sav nameštaj. Sada je urađen nasip koji bi domaćinstva trebao da sačuva od takvih nedaća, da ubuduće ne strepe od reke čim počnu jače kiše.