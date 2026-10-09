Pre njenog otvaranja u novom hirurško - ginekološkom bloku (HGB) pacijenti su upućivani do 70 kilometara udaljenog Valjeva, gde se nalazila najbliža angio sala, pa je do početka intervencije moglo da prođe i više od dva sata. U angio sali rade kardiolozi dr Dušanka Lj. Čolić i dr Slađana Stajić Grujić, sa medicinskim i rendgen tehničarima, a u proseku se dnevno zbrine od četiri do šest pacijenata, a pojedinih dana ih bude osam, ili devet. Za hitne slučajeve akutnog infarkta organizovana je pripravnost u popodnevnim i noćnim satima. Prema rečima dr Čolić, uslovi za rad su dobri, a za dalje unapređenje potrebna su dodatna sredstva za nabavku medicinskog materijala. Loznički ZC pokriva osim Loznice i tri susedne opštine, Mali Zvornik, Krupanj i Ljuboviju, ovde dolaze i pacijenti iz Šapca, a zbog blizine Republike Srpske i sa one strane Drine. Kardiovaskularne bolesti vodeći su uzrok umiranja u svetu i kod nas, a rana dijagnostika i adekvatna terapija značajno utiču na tok i ishod bolesti. Kako je ranije rečeno iz ZC ''otvaranje angio sale je od velikog istorijskog značaja za rad zdravstvene ustanove''. Angio sala nalazi se u novom HGB koji na tri sprata ima 6.400 kvadratnih metara, sedam operacionih sala i dve intenzivne nege kao i najsavremeniju sterilizaciju. Opremljen je najsavremenijom opremom, kao i salama za hirurgiju, urologiju, ortopediju, ginekologiju, oftalmologiju, ORL.