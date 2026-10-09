U ANGIO SALI LOZNIČKOG ZDRAVSTVENOG CENTRA: Za deset meseci više od 1.000 pacijenata
Više od 1.000 pacijenata zbrinuto je za deset meseci rada angio sale Zdravstvenog centra Loznica, a povodom ovog značajnog rezultata gradonačelnica Loznice Dragana Lukić i zamenik gradonačelnika Petar Gavrilović posetili su danas zaposlene u ovoj službi. Od početka rada, 8. decembra prošle godine, do danas je lečeno tačno 1.009 pacijenata sa područja Loznice, Ljubovije, Krupnja, Malog Zvornika, Šapca i okolnih mesta.
Najveći efekat lečenja postiže se kada pacijent u roku od 90 minuta od pojave bola u grudima stigne na intervenciju istakla je mr sci. med. dr Dušanka Lj. Čolić, kardiolog i šef angio sale. Pravovremeno otvaranje arterije smanjuje oštećenje srčanog mišića, skraćuje bolničko lečenje i povećava mogućnost da se pacijent vrati uobičajenom životu. Angio sala ima poseban značaj za pacijente sa akutnim infarktom miokarda, jer omogućava da se intervencija obavi bez gubljenja dragocenog vremena.
Pre njenog otvaranja u novom hirurško - ginekološkom bloku (HGB) pacijenti su upućivani do 70 kilometara udaljenog Valjeva, gde se nalazila najbliža angio sala, pa je do početka intervencije moglo da prođe i više od dva sata. U angio sali rade kardiolozi dr Dušanka Lj. Čolić i dr Slađana Stajić Grujić, sa medicinskim i rendgen tehničarima, a u proseku se dnevno zbrine od četiri do šest pacijenata, a pojedinih dana ih bude osam, ili devet. Za hitne slučajeve akutnog infarkta organizovana je pripravnost u popodnevnim i noćnim satima. Prema rečima dr Čolić, uslovi za rad su dobri, a za dalje unapređenje potrebna su dodatna sredstva za nabavku medicinskog materijala. Loznički ZC pokriva osim Loznice i tri susedne opštine, Mali Zvornik, Krupanj i Ljuboviju, ovde dolaze i pacijenti iz Šapca, a zbog blizine Republike Srpske i sa one strane Drine. Kardiovaskularne bolesti vodeći su uzrok umiranja u svetu i kod nas, a rana dijagnostika i adekvatna terapija značajno utiču na tok i ishod bolesti. Kako je ranije rečeno iz ZC ''otvaranje angio sale je od velikog istorijskog značaja za rad zdravstvene ustanove''. Angio sala nalazi se u novom HGB koji na tri sprata ima 6.400 kvadratnih metara, sedam operacionih sala i dve intenzivne nege kao i najsavremeniju sterilizaciju. Opremljen je najsavremenijom opremom, kao i salama za hirurgiju, urologiju, ortopediju, ginekologiju, oftalmologiju, ORL.
Zahvaljujući podršci države urađena je rekonstrukcija ZC Loznica, a zgrada HGB koja je najpre građena od 1987. do 1990. da bi početkom 1991. radovi bili prekinuti, završena je tek posle četiri decenije od početka gradnje. Sada je u njoj i angio sala, koja Lozničanima, ali i drugima omogućava pružanje intervencija bez gubljenja dragocenog vremena.