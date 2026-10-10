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Opština Kula, tačnije područje katastarskih opština Sivac i Crvenka, dobiće hibridnu elektranu "Equinox Power", koja će objediniti vetroelektranu i solarnu elektranu.

Opština Kula, tačnije područje katastarskih opština Sivac i Crvenka, dobiće hibridnu elektranu "Equinox Power", koja će objediniti vetroelektranu i solarnu elektranu.

Novo veliko postrojenje za proizvodnju električne energije gradiće se zajedno sa sistemom za skladištenje električne energije.

Naručilac je preduzeće "Equinox Power" d.o.o. iz Beograda, a nosilac izrade plana Opštinska uprava Kula – Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštine Kula.

Arhitektonski studio "Nuova" d.o.o. iz Zrenjanina obrađivač je plana, a odgovorni urbanista je Ljubica Ćulibrk Santrač, diplomirani inženjer arhitekture.

Površina obuhvata plana iznosi 1.757,97 hektara, a cilj izgradnje ovog energetskog postrojenja je smanjenje emisije štetnih gasova, smanjenje potrošnje uvoznih energenata i usmeravanje domaćih investicija u obnovljive izvore energije.

Predviđeno je da se hibridna elektrana sastoji od solarne elektrane i vetroelektrane, ukupnog kapaciteta oko 200 MW, sa trafostanicom 110/H kV/kV u funkciji elektrane i sistemom podzemne kablovske mreže koja povezuje pojedinačne elemente i ceo kompleks sa trafostanicom i elektroenergetskim objektima.

Od ukupne površine obuhvaćene planom, oko 1.232 hektara, odnosno 70,1 odsto, zauzimaće poljoprivredno zemljište, dok će oko 525 hektara, odnosno 29,9 odsto, biti namenjeno izgradnji hibridne elektrane.

Predviđena je fazna izgradnja elektrane.

Deset vetrogeneratora visokih do 300 metara

Maksimalna instalisana snaga vetroelektrane biće 72 MW, dok će pojedinačna snaga vetrogeneratora iznositi 7,2 MW. Planirano je postavljanje ukupno 10 vetrogeneratora, čija će maksimalna visina biti 300 metara.

Prečnik temelja biće oko 30 metara, maksimalni prečnik rotora oko 182 metra, a dužina elise 91 metar.

Za solarnu elektranu predviđena je maksimalna snaga od oko 150 MW.

Pogonska zgrada sa baterijskim postrojenjem za skladištenje električne energije, čiji će kapacitet iznositi najmanje 10 odsto instalisane snage hibridne elektrane, imaće prizemlje i jedan sprat (P+1), dok će skladišni, odnosno magacinski prostor, biti prizeman (P+0).

U okviru kompleksa planirana je i izgradnja parkinga.

Nacrt plana detaljne regulacije za izgradnju hibridne elektrane, vetroelektrane i solarne elektrane "Equinox Power", na javnom je uvidu do 6. novembra, u holu zgrade Opštine Kula, radnim danima od 7 do 15 časova.