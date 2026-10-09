Banja Koviljača domaćin 29. izložbe gljiva: Bogat program u banjskom parku i potraga za tartufima uz Drinu
- Banja Koviljača drugog oktobarskog vikenda domaćin je 29. izložbe gljiva, koju organizuje Gljivarsko društvo 'Ljubomir Vuksanović Barle'.
- Program traje od 10 do 17 časova i obuhvata etno-bazar, radionice i animacije za decu, uz svečano otvaranje u podne.
- Gosti iz cele Srbije i regiona kreću u gljivarenje po okolini, a uz Drinu će se tragati i za tartufima sa psima.
Drugog oktobarskog vikenda Banja Koviljača će dvadeset i deveti put biti prestonica gljivara i domaćin tradicionalne izložbe čiji je organizator Gljivarsko društvo ''Ljubomir Vuksanović Barle''. Prema rečima predsednice društva Dragice Zarić, očekuje se dolazak velikog broja gljivara i posetilaca na izložbu koja odavno važi za jednu od najboljih te vrste u Srbiji.
Predstojeće druženje najavljeno je u prostorijama Turističke organizacije grada Loznice čija je direktorica Aleksandra Purić saopštila da izložba traje od 10 do 17 časova, a da će svečano biti otvorena prekosutra, u podne.
Osim gljiva posetioci će moći da posete i etno-bazar i uživaju u bogatom programu sa radionicama i animacijama za najmlađe posetioce, a očekuje se da ovo druženje bude odlična uvertira za narednu godinu kada će biti održana jubilarna, 30. izložbu gljiva.
Gosti stižu iz cele Srbije
Gosti iz cele Srbije i regiona stižu danas, a sutra kreću na gljivarenje, ovoga puta destinacije su Gučevo, Radaljska banja, Manastirske šume, Joševa, Lešnica-Vidojevica, kao i pored reke Drine gde će gosti iz Sremske Mitrovice pokušati sa psima da pronađu tartufe.
Sakupljene gljive biće izložene u nedelju na izložbi u banjskom parku. Godina je veoma sušna i oskudica je gljiva, ali organiozatori očekuju da će ih biti i ovoga puta dovoljno. Koviljača je poznata da uvek ima mnogo gljiva, a pre nekoliko godina izloženo je čak 365 determinisanih vrsta. Lani je nađeno više od 170 vrsta gljiva što je posle suše koja je trajala tri, četiri meseca ocenjeno kao neverovatno dobro.
Podsetimo, Gljivarsko društvo ''Ljubomir Vuksanović Barle'' član je Mikološkog saveza Srbije, a, Koviljača ovakve izložbe organizuje od 1997. i mesto je u čijem centru se od pre dve decenije nalazi jedinstveni spomenik gljivi sa natpisom ''najčudnijim bićima na planeti, bez kojih ovaj svet ne bi postojao''.
(Kurir.rs)