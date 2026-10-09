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Drugog oktobarskog vikenda Banja Koviljača će dvadeset i deveti put biti prestonica gljivara i domaćin tradicionalne izložbe čiji je organizator Gljivarsko društvo ''Ljubomir Vuksanović Barle''. Prema rečima predsednice društva Dragice Zarić, očekuje se dolazak velikog broja gljivara i posetilaca na izložbu koja odavno važi za jednu od najboljih te vrste u Srbiji.

Predstojeće druženje najavljeno je u prostorijama Turističke organizacije grada Loznice čija je direktorica Aleksandra Purić saopštila da izložba traje od 10 do 17 časova, a da će svečano biti otvorena prekosutra, u podne.

Foto: T.Ilić

Osim gljiva posetioci će moći da posete i etno-bazar i uživaju u bogatom programu sa radionicama i animacijama za najmlađe posetioce, a očekuje se da ovo druženje bude odlična uvertira za narednu godinu kada će biti održana jubilarna, 30. izložbu gljiva.

Gosti stižu iz cele Srbije

Gosti iz cele Srbije i regiona stižu danas, a sutra kreću na gljivarenje, ovoga puta destinacije su Gučevo, Radaljska banja, Manastirske šume, Joševa, Lešnica-Vidojevica, kao i pored reke Drine gde će gosti iz Sremske Mitrovice pokušati sa psima da pronađu tartufe.

Sakupljene gljive biće izložene u nedelju na izložbi u banjskom parku. Godina je veoma sušna i oskudica je gljiva, ali organiozatori očekuju da će ih biti i ovoga puta dovoljno. Koviljača je poznata da uvek ima mnogo gljiva, a pre nekoliko godina izloženo je čak 365 determinisanih vrsta. Lani je nađeno više od 170 vrsta gljiva što je posle suše koja je trajala tri, četiri meseca ocenjeno kao neverovatno dobro.

Foto: T.Ilić

Podsetimo, Gljivarsko društvo ''Ljubomir Vuksanović Barle'' član je Mikološkog saveza Srbije, a, Koviljača ovakve izložbe organizuje od 1997. i mesto je u čijem centru se od pre dve decenije nalazi jedinstveni spomenik gljivi sa natpisom ''najčudnijim bićima na planeti, bez kojih ovaj svet ne bi postojao''.