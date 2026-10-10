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U Vranju će u petak biti otvoren Četvrti Nacionalni simpozijum Dnevne bolnice za hemioterapiju Vranje, pod nazivom " Vranje i nove onkološke perspektive".

Na simpozijumu 250 učesnika

“Na dvodnevnom simpozijumu od 9. do 11. oktobra u hotelu Rojal Putnik u Vranju biće 250 učesnika.

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Foto: T.s.

Predavanja će održati 25 predavača iz cele Srbije. Zastupljeni su predavači iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, Institita za onkologiju Vojvodine, Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, Univerzitetskog kliničkog centra Niš i iz Zdravstvenog centra Vranje”, saopštio je načelnik Dnevne bolnice za hemioterapiju primarijus dr Kosta Z. Zdravković, specijalista interne medicine, subspecijalista onkolog.

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Foto: T.s.

Ovo je Četvrti tradicionalni Nacionalni simpozijum onkologa koji će biti održan u Vranju. Nacionalni simpozijum održava se u tom gradu od 2020., svake druge godine.

Organizator je Srpsko lekarsko društvo Podružnica Vranje

Svečano otvaranje je 9. oktobra u konferencijskoj sali hotela Rojal Putnik u Vranju, nakon čega započinje stručni deo simpozijuma.

Otvaranju će prisustvovati državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije prof dr Ferenc Vicko, gradonačelnik grada Vranja dr Slobodan Milenković, potpredsednik SLD prof dr Dragoslav Bašić, predsednica Srpskog lekarskog društva Podružnice Vranje dr Gordana Đorđević, direktor Zdravstvenog centra Vranje dr Nikola Popović.

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