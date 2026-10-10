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U Vranju će u petak biti otvoren Četvrti Nacionalni simpozijum Dnevne bolnice za hemioterapiju Vranje, pod nazivom " Vranje i nove onkološke perspektive".

Na simpozijumu 250 učesnika

“Na dvodnevnom simpozijumu od 9. do 11. oktobra u hotelu Rojal Putnik u Vranju biće 250 učesnika.

Foto: T.s.

Predavanja će održati 25 predavača iz cele Srbije. Zastupljeni su predavači iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, Institita za onkologiju Vojvodine, Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, Univerzitetskog kliničkog centra Niš i iz Zdravstvenog centra Vranje”, saopštio je načelnik Dnevne bolnice za hemioterapiju primarijus dr Kosta Z. Zdravković, specijalista interne medicine, subspecijalista onkolog.

Foto: T.s.

Ovo je Četvrti tradicionalni Nacionalni simpozijum onkologa koji će biti održan u Vranju. Nacionalni simpozijum održava se u tom gradu od 2020., svake druge godine.

Organizator je Srpsko lekarsko društvo Podružnica Vranje

Svečano otvaranje je 9. oktobra u konferencijskoj sali hotela Rojal Putnik u Vranju, nakon čega započinje stručni deo simpozijuma.