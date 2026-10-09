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Savremeno obrazovanje, inovacije u nastavi, dualno obrazovanje i povezivanje sa privredom čine temelj škole koja priprema mlade za izazove savremenog sveta.

U vremenu u kojem se tržište rada ubrzano menja, a od mladih se očekuju znanje, kreativnost, praktične veštine i spremnost za nove tehnologije, Politehnička škola u Suboticigradi obrazovni pristup koji povezuje tradiciju stručnog obrazovanja sa savremenim zahtevima društva.

Pomenuta škola nije samo mesto na kojem se stiču znanja i kvalifikacije – ona je prostor u kojem se razvijaju talenti, podstiču inovativnost i samostalnost, neguju odgovornost i timski duh i stvaraju temelji za budući profesionalni i lični uspeh mladih ljudi.

Inovacije u nastavi – učenje koje prati vreme

"Posebno mesto u radu škole zauzimaju inovacije u nastavi, jer kvalitetno obrazovanje podrazumeva stalno unapređivanje nastavnih metoda, primenu savremenih tehnologija i aktivno učešće učenika u procesu učenja.

Foto: Politehnička škola

Kroz praktičan rad, projektne aktivnosti, istraživanje, rešavanje konkretnih problema i povezivanje teorijskih znanja sa stvarnim situacijama, učenici dobijaju priliku da razvijaju kritičko mišljenje, kreativnost i sposobnost da stečena znanja primene u praksi.

Cilj nije samo da se učenicima prenese znanje već i da se osposobe da razmišljaju, istražuju, stvaraju i samostalno pronalaze rešenja.

Upravo takvo obrazovanje predstavlja važan korak ka društvu koje ceni znanje, stručnost, inovativnost..." , ističe za Portal Kurira Ruža Jeličić, nastavnica matematike, pedagoški savetnik i pomoćnik direktora škole.

Dualno obrazovanje – znanje koje se stiče i kroz iskustvo

Važan segment stručnog obrazovanja predstavlja i dualno obrazovanje, koje povezuje školsko učenje sa praktičnim iskustvom u realnom radnom okruženju.

Saradnja sa privredom omogućava učenicima da bolje upoznaju svoju buduću profesiju, razvijaju radne navike i steknu kompetencije koje su značajne za zapošljavanje i dalje usavršavanje.

"Kada se znanje iz učionice poveže sa iskustvom iz prakse, učenici dobijaju jasniju sliku o zahtevima svoje buduće profesije, dok poslodavci dobijaju priliku da učestvuju u obrazovanju budućih stručnjaka.

Na taj način Politehnička škola u Subotici gradi most između obrazovanja i privrede, a mladima pruža dodatnu sigurnost da njihovo znanje ima konkretnu vrednost", objašnjava nastavnica Ruža Jeličić.

Foto: Politehnička škola

Partnerstvo škole, privrede i lokalne zajednice

Savremena stručna škola ne može da se razvija izolovano.

Zato su saradnja sa privrednim subjektima, povezivanje sa institucijama i učešće u različitim obrazovnim i razvojnim inicijativama važni za unapređivanje kvaliteta nastave i jačanje kompetencija učenika.

Politehnička škola u Subotici teži tome da obrazovanje bude usklađeno sa potrebama savremenog društva, ali i da učenicima pruži šire vidike – da ih podstakne na preduzimljivost, celoživotno učenje i spremnost da odgovore na nove profesionalne izazove.

Posebnu vrednost predstavljaju nastavnici koji svojim znanjem, iskustvom i posvećenošću motivišu učenike da napreduju, otkrivaju sopstvene potencijale i postavljaju sebi više ciljeve.

Učenici u centru obrazovanja

"Svaki učenik poseduje potencijal koji treba prepoznati, podržati i razvijati. Zbog toga obrazovanje posmatramo kao mnogo više od sticanja stručnih znanja: ono podrazumeva izgradnju ličnosti, razvijanje samopouzdanja, negovanje međusobnog poštovanja i pripremu za aktivno učešće u društvu.

Pored nastavnih sadržaja u ovoj školi važnu ulogu imaju i vannastavne aktivnosti, učeničke inicijative, takmičenja, projekti i različiti oblici saradnje koji mladima omogućavaju da pokažu svoje sposobnosti, razvijaju interesovanja i ostvaruju zapažene rezultate", kaže Ruža Jeličić.

Foto: Politehnička škola

Osnovi zadatak je da se učenicima pruži podsticajno i bezbedno okruženje u kojem mogu da uče, napreduju i pripremaju se za samostalan i odgovoran život.

Pogled usmeren ka budućnosti

Politehnička škola u Subotici svoj razvoj temelji na uverenju da je obrazovanje mnogo više od prenošenja znanja — ono je proces u kojem se oblikuju stručnost, karakter, odgovornost i sposobnost da se odgovori na izazove vremena koje dolazi.

Povezujući teoriju sa praksom, tradicionalne vrednosti sa savremenim pristupima i znanje sa stvaralaštvom, škola potvrđuje svoju ulogu važnog oslonca u obrazovanju i profesionalnom sazrevanju mladih.

Jer vrednost škole ne ogleda se samo u znanju koje prenosi, već i u mogućnostima koje otvara, samostalnosti koju podstiče i budućnosti za koju priprema.

"U svetu neprestanih promena, najveći uspeh obrazovanja jeste mlad čovek koji ume da misli, zna da stvara, spreman je da uči i ima snage da svoje znanje pretvori u delo.

Upravo u tome leži suština obrazovanja usmerenog ka budućnosti — ne pripremati mlade samo za svet kakav jeste, već ih osposobiti da svojim radom, idejama i vrednostima doprinesu svetu kakav tek može da postane", zaključuje Ruža Jeličić, nastavnica matematike, pedagoški savetnik i pomoćnik direktora škole..